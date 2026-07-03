BERENBERG stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der spanische Versorger profitiere weiterhin von seinem Geschäftsportfolio und der soliden Steuerung seiner Strategie, schrieb Andrew Fisher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einzige Hemmfaktor für die Aktien sei deren bereits recht hohe Bewertung./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 21,82EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,50

Kursziel alt: 19,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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