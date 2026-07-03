Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.177,33 USD

+1,41 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,37 % 1 Monat -6,95 % 3 Monate -10,68 % 1 Jahr +24,68 %

Der Goldpreis zieht deutlich an und legt umauf 4.177,33zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.783,93USD. Heute steht er bei 4.177,33USD. Das Investment wäre auf 23.416,4USD gewachsen – eine Steigerung von +134,16 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Gold-Sentiment gemischt. Technisch gilt 4.000 USD als Boden, 5.500 USD als Widerstand; jüngste Moves deuten auf Short-Squeeze hin. Wichtige Level: 4.060–4.080 USD. Fundamentale Treiber: zunehmende Nachfrage durch tokenisierte Vermögenswerte; Tether hält ca. 154 t Gold. 14 Tage: volatil, klare Richtung unklar.