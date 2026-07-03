Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.177,33 USD
Goldpreis legt +1,41 % zu und erreicht 4.177,33 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,37 %
|1 Monat
|-6,95 %
|3 Monate
|-10,68 %
|1 Jahr
|+24,68 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.783,93USD. Heute steht er bei 4.177,33USD. Das Investment wäre auf 23.416,4USD gewachsen – eine Steigerung von +134,16 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Gold-Sentiment gemischt. Technisch gilt 4.000 USD als Boden, 5.500 USD als Widerstand; jüngste Moves deuten auf Short-Squeeze hin. Wichtige Level: 4.060–4.080 USD. Fundamentale Treiber: zunehmende Nachfrage durch tokenisierte Vermögenswerte; Tether hält ca. 154 t Gold. 14 Tage: volatil, klare Richtung unklar.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|333,40EUR
|+1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|117,35EUR
|+1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|235,40EUR
|+1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|320,40EUR
|+2,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,91EUR
|+2,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|510,80EUR
|+3,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|349,68EUR
|+1,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,81EUR
|+1,43 %
|Long
|1
|0,00
|117,30EUR
|+1,24 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,161EUR
|-0,34 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.