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    Goldpreis

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    Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.177,33 USD

    Goldpreis legt +1,41 % zu und erreicht 4.177,33 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Goldpreis - Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.177,33 USD
    Foto: adobe.stock.com
    Der Goldpreis zieht deutlich an und legt um +1,41 % auf 4.177,33USD zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,37 %
    1 Monat -6,95 %
    3 Monate -10,68 %
    1 Jahr +24,68 %

    Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.783,93USD. Heute steht er bei 4.177,33USD. Das Investment wäre auf 23.416,4USD gewachsen – eine Steigerung von +134,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Gold-Sentiment gemischt. Technisch gilt 4.000 USD als Boden, 5.500 USD als Widerstand; jüngste Moves deuten auf Short-Squeeze hin. Wichtige Level: 4.060–4.080 USD. Fundamentale Treiber: zunehmende Nachfrage durch tokenisierte Vermögenswerte; Tether hält ca. 154 t Gold. 14 Tage: volatil, klare Richtung unklar.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 333,40EUR +1,43 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 117,35EUR +1,30 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 235,40EUR +1,38 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 320,40EUR +2,98 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 85,91EUR +2,95 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 510,80EUR +3,06 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 349,68EUR +1,34 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 70,81EUR +1,43 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 117,30EUR +1,24 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,161EUR -0,34 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +1,50 %
    +4,37 %
    -6,95 %
    -10,68 %
    +24,68 %
    +117,58 %
    +134,16 %
    +210,25 %
    +947,86 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0




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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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