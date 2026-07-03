Silber explodiert plus +2,24 % auf 62,34 USD

+2,24 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,81 % 1 Monat -17,01 % 3 Monate -14,60 % 1 Jahr +70,51 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 62,34. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 36,56151USD. Heute notiert Silber bei 62,34USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.525,36USD wert – ein Zuwachs von +70,51 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum fällt das Anleger-Sentiment zu Silber aktuell gemischt aus. August war positiv, September soll Potenzial liefern, sofern wichtige Widerstände überwunden werden; Oktober eher volatil. Beiträge legen nahe, dass Minenaktien dem Trend folgen. Fundamentale Treiber bleiben physische Nachfrage und Zinserwartungen; Realzinsen beeinflussen Preis. 14 Tage waren volatil und zeigten sowohl Aufwärtsmomentum als auch Korrektursignal.