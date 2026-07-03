Silberpreis
Silber explodiert plus +2,24 % auf 62,34 USD
Silberpreis legt +2,24 % zu und erreicht 62,34 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,81 %
|1 Monat
|-17,01 %
|3 Monate
|-14,60 %
|1 Jahr
|+70,51 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 36,56151USD. Heute notiert Silber bei 62,34USD. Ihr Einsatz wäre nun 8.525,36USD wert – ein Zuwachs von +70,51 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum fällt das Anleger-Sentiment zu Silber aktuell gemischt aus. August war positiv, September soll Potenzial liefern, sofern wichtige Widerstände überwunden werden; Oktober eher volatil. Beiträge legen nahe, dass Minenaktien dem Trend folgen. Fundamentale Treiber bleiben physische Nachfrage und Zinserwartungen; Realzinsen beeinflussen Preis. 14 Tage waren volatil und zeigten sowohl Aufwärtsmomentum als auch Korrektursignal.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|333,40EUR
|+1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|117,35EUR
|+1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|235,40EUR
|+1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|320,40EUR
|+2,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,91EUR
|+2,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|510,80EUR
|+3,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|349,68EUR
|+1,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,81EUR
|+1,43 %
|Long
|1
|0,00
|117,30EUR
|+1,24 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,161EUR
|-0,34 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.