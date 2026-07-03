Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 100 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 77,35 auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 101,01 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -20,98 %/+32,12 % bedeutet.