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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 100 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg hebt Infineon Kursziel von 70 auf 100 Euro
    • Infineon kann 30 Milliarden Umsatz ohne neuen Reinraum stemmen
    • Kapazitätsengpässe in der Halbleiterlieferkette
    ANALYSE-FLASH - Berenberg hebt Ziel für Infineon auf 100 Euro - 'Buy'
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 70 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Während Kapazitätsengpässe ein Hauptthema in der gesamten Halbleiter-Lieferkette seien, habe Infineon erklärt, ein Geschäft im Wert von 30 Milliarden Euro Umsatz stemmen könne, ohne einen neuen Reinraum zu errichten, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt sei die Nachfrage solide./rob/la/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 77,35 auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 101,01 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -20,98 %/+32,12 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 100 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,00, was eine Steigerung von +29,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Kursentwicklung und Bewertung: Analysten erhöhen Kursziele (HSBC 108 €, Berenberg 100 €), technisch wird eine drohende Doppeltop-/Toppbildung und mögliche Korrektur wegen US‑Chip‑Volatilität diskutiert. Fundamentale Stützen werden genannt: neues Werk in Dresden, Gartner‑Lob für AI‑Power‑Halbleiter und die ams‑OSRAM‑Akquisition (~230 Mio. Umsatz, sofort EPS‑stärkend).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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