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    Die Menschen hinter dem Öl

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    Ölpreis fällt, Angst bleibt: 8.000 Seeleute stecken in der Hormus-Hölle

    Für den Markt wird Hormus wieder kalkulierbar. Für Tausende Besatzungsmitglieder bleibt die Meerenge eine tickende Bombe.

    Für Sie zusammengefasst
    Die Menschen hinter dem Öl - Ölpreis fällt, Angst bleibt: 8.000 Seeleute stecken in der Hormus-Hölle
    Foto: Stringer - Anadolu

    Der Ölmarkt preist Entspannung ein, doch in der Straße von Hormus ist der Krieg für Tausende Seeleute noch nicht vorbei. Während Analysten der Citigroup laut Bloomberg damit rechnen, dass Brent-Öl bis zum Jahreswechsel auf 60 bis 65 US-Dollar fallen könnte, sitzen nach Angaben der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation weiterhin rund 8.000 Seeleute, die nicht aus der Region stammen, im Golf fest. Der Grund: Die Schifffahrt durch die wichtigste Ölroute normalisiert sich zwar, doch sichere Durchfahrt, Versicherungen, Ersatzcrews und politische Garantien bleiben weiter unsicher.

    Citi sieht den Hormus-Schock am Markt zunehmend auslaufen. Die Analysten verweisen darauf, dass sich die Schifffahrtsströme normalisieren, chinesische Käufer dem Markt fernbleiben, die physischen Rohölmärkte deutlich schwächer geworden sind und die Lagerbestände weniger stark gefallen sind als erwartet. Brent hatte im zweiten Quartal rund 30 Prozent verloren und die während des Konflikts aufgebauten Gewinne wieder abgegeben. Die Bank empfiehlt deshalb weiterhin, Sommerrallyes zu verkaufen. Auch Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen vor einem möglichen Überangebot, sobald die Folgen des Iran-Krieges weiter abklingen.

    Doch die Lage auf den Schiffen zeigt, wie fragil diese Entspannung bleibt. Bloomberg berichtet von Besatzungen, die seit mehr als 100 Tagen im Persischen Golf warten, während Raketen, Drohnen und neue Angriffe die Hoffnung auf eine schnelle Ausfahrt immer wieder zerstören. Kapitän Abhijit Chopra sitzt mit seiner Crew seit Kriegsbeginn Ende Februar fest. Als die Nachricht über ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran eintraf, blieb die Freude verhalten. "Als man sagte, die Straße von Hormus sei offen, waren wir ein wenig optimistisch, dass das Schiff vielleicht durchfahren könnte", sagte er. Neue Angriffe auf Tanker dämpften die Hoffnung jedoch wieder. "Es gab ein wenig Enttäuschung", zitiert Bloomberg Chopra.

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    Die menschliche Dimension der Ölroute ist enorm. Hochseeschiffe transportieren mehr als 80 Prozent der weltweiten Güter, doch die Besatzungen bleiben in Krisen oft die schwächste Stelle der Lieferketten. Manche Seeleute stehen am Ende ihrer Verträge, können aber nicht abgelöst werden, weil Ersatzcrews fehlen oder Flüge und Visa blockiert waren. Auf den Schiffen werden Vorräte geplant, Wachen verschärft und Sicherheitsroutinen geübt. Einige Crews rationierten zeitweise Lebensmittel und Wasser aus Angst, nicht mehr versorgt zu werden.

    Besonders dramatisch schilderte Kapitän Raman Kapoor die Nacht, in der ein Tanker in der Nähe von Basra nur eine Seemeile entfernt in Flammen aufging. "Es war ein sehr beängstigender Moment für uns alle, denn wir sind einfach nur Seeleute. Wir sind nicht für einen Krieg ausgebildet. Wir sind keine Krieger." Genau darin liegt der Bruch zwischen Markt und Realität: Für Öl-Händler kann Hormus wieder kalkulierbarer wirken. Für Tausende Menschen auf den Schiffen bleibt die Meerenge eine Falle.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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    Die Menschen hinter dem Öl Ölpreis fällt, Angst bleibt: 8.000 Seeleute stecken in der Hormus-Hölle Für den Markt wird Hormus wieder kalkulierbar. Für Tausende Besatzungsmitglieder bleibt die Meerenge eine tickende Bombe.
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