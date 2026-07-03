BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Diagnostikkonzern sei auf dem Erholungspfad, schrieb Michael Heider in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Zuversicht basiere auf einem erkennbaren Aufschwung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Branche. Das Unternehmen habe in den letzten vier schwierigen Jahren an der Verbesserung der Kostenstrukturen, des Liefernetzwerks, der Preisgestaltung und der betrieblichen Effizienz gearbeitet. Zudem seien die Aktien attraktiv bewertet./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 18,24EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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