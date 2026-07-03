BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 700 auf 590 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der jüngste starke Rückgang der Ölpreise berge Abwärtsrisiken für seine Gewinnschätzungen bis 2027, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Fortschritte bei der Schuldenreduzierung blieben für den britischen Ölkonzern von entscheidender Bedeutung./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 5,418EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,9

Kursziel alt: 7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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