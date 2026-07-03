BERENBERG stuft BP auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 700 auf 590 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der jüngste starke Rückgang der Ölpreise berge Abwärtsrisiken für seine Gewinnschätzungen bis 2027, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Fortschritte bei der Schuldenreduzierung blieben für den britischen Ölkonzern von entscheidender Bedeutung./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 5,418EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,9
Kursziel alt: 7
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
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