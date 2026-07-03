BERENBERG stuft RENAULT SA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Halbjahreszahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der französische Autobauer habe insgesamt konstruktive Botschaften gesendet, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management scheine auf einem guten Weg zu sein, die Bereiche, die unter seiner Kontrolle stünden, zu verbessern. So könnten die Kosten in der Produktentwicklung reduziert werden. Allerdings nehme der Wettbewerbsdruck in Europa insbesondere durch chinesische Autobauer zu, was zu strukturellem Margendruck führe./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 26,23EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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