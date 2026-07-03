BERENBERG stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer nach der nachträglichen Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses von 20 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dieser habe zwar einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für 2025 enthalten, allerdings habe der Wirtschaftsprüfer die entscheidende Bedeutung der geplanten Veräußerung der US-Tochter Centor und der anstehenden Refinanzierungsmaßnahmen für die finanzielle Stabilität des Verpackungsspezialisten hervorgehoben, schrieb Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern stehe Gerresheimer weiterhin vor großen Herausforderungen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 27,46EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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