DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Auf einer Investorenveranstaltung am US-Produktionsstandort Spartanburg habe der Autobauer seine zwei Kernbotschaften untermauert, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstens, dass die USA längst nicht mehr nur eine attraktive Gewinnquelle seien, sondern ein strategischer Knotenpunkt für Produktion, Export und Produktentwicklung für BMW. Zweitens, dass die Agenda des neuen Vorstandschefs weniger auf eine vollständige Neuausrichtung der Strategie abziele, sondern mehr auf eine beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Flexibilität, Kosten und regionale Widerstandsfähigkeit./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 60,38EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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