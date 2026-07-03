BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 835 Euro belassen. Der Auftragseingang habe im April und Mai etwas unter den Erwartungen gelegen, sei im Juni jedoch sehr hoch gewesen, schrieb Fraser Donlon in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Vorkaufseffekten zu Jahresbeginn sei das Management des Großküchen-Ausrüsters mit der Entwicklung auf dem US-Markt insgesamt zufrieden./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 660,5EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fraser Donlon

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 835

Kursziel alt: 835

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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