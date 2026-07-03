BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 50 auf 49 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen dürften die Anleger wohl kaum aus der Lethargie reißen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Sportartikelhersteller verzögere sich die Erholung erneut./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 38,55EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 50

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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