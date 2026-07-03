BERENBERG stuft NIKE INC auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 50 auf 49 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen dürften die Anleger wohl kaum aus der Lethargie reißen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Bei dem Sportartikelhersteller verzögere sich die Erholung erneut./la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 38,55EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 50
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
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