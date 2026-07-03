ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research nimmt Klöckner & Co mit 'Hold' wieder auf
- Deutsche Bank nimmt Klöckner mit Hold auf
- Kursziel 11 Euro erneut genannt von Deutsche Bank
- Q2 Umsatz erwartetes Plus sechs Prozent Ebitda oben
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co mit "Hold" und einem Kursziel von 11 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Stahlhändler peile für das zweite Quartal eine deutliche Umsatzsteigerung an, schrieb Lars Vom-Cleff am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf die Zahlen am 5. August. Er geht von einem sechsprozentigen Plus aus. Das operative Ergebnis (Ebitda) erwartet der Experte in der oberen Hälfte der Unternehmenszielspanne./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,32 auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +0,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-35,06 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
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Die 12 Euro bei den eingereichten Aktien waren den schlauen ETFs geschuldet, die indexprovider stellen bei einem Übernahmeangebot, sobald 50% erreicht werden, auf die tendered line um.
Ich habe das auch nicht verstanden. Das einzige einigermaßen realistische Szenario, das mir einfällt, wäre tatsächlich die Spekulation auf Nachbesserung. Aber mir fällt da auf Anhieb keine Übernahme ein, wo nach erfolgreichem Abschluss noch nachgebessert wurde.
SdK-Einschätzung zur Übernahme:
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