Börsen Update Europa - 03.07. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.892,38 PKT und steigt um +1,14 %. Top-Werte: AIXTRON +9,19 %, SILTRONIC AG +8,72 %, SUESS MicroTec +6,76 % Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,12 %, Nemetschek -1,21 %, TUI -0,84 %

Der DAX bewegt sich bei 25.693,29 PKT und steigt um +0,32 %. Top-Werte: E.ON +3,62 %, Infineon Technologies +2,41 %, Hochtief +2,39 % Flop-Werte: SAP -1,96 %, Scout24 -1,84 %, Qiagen -1,48 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.890,28 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.

Top-Werte: AIXTRON +9,19 %, SILTRONIC AG +8,72 %, PVA TePla +7,77 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,12 %, SAP -1,96 %, SMA Solar Technology -1,86 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 6.392,25 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: ASML Holding +5,44 %, Infineon Technologies +2,41 %, Siemens +2,28 %

Flop-Werte: L'Oreal -2,91 %, SAP -1,96 %, EssilorLuxottica -1,84 %

Der ATX steht aktuell (13:59:58) bei 6.553,91 PKT und steigt um +1,04 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +9,85 %, PORR +4,35 %, Palfinger +4,28 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -2,24 %, DO & CO -2,23 %, Oesterreichische Post -0,78 %

Der SMI bewegt sich bei 14.338,94 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: ABB +2,07 %, Holcim +1,78 %, Kuehne + Nagel International +1,55 %

Flop-Werte: Alcon -1,52 %, Givaudan -1,10 %, Nestle -1,06 %

Der CAC 40 steht bei 8.479,91 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +4,25 %, ArcelorMittal +3,80 %, ENGIE +2,99 %

Flop-Werte: L'Oreal -2,91 %, Kering -2,58 %, EssilorLuxottica -1,84 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:23) bei 3.231,20 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: Sandvik +3,69 %, SSAB Registered (A) +3,49 %, Skanska (B) +3,23 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,38 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,08 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.415,00 PKT und steigt um +2,64 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,48 %, Public Power +2,54 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,72 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,22 %, Coca-Cola HBC +0,08 %, Piraeus Port Authority +0,49 %