Krypto-Rallye vor Wochenende: Bitcoin über 61.900 USD — Solana fast +15%! - 03.07.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,78 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 62.027,79USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +2,49 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,03 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,05 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,85 %, ETH/USD um +9,24 %, SOL/USD um +14,99 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +5,07 %.

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