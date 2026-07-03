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    Sirma Group Holding: Rückkauf-Transaktionen eigener Aktien im Fokus

    Sirma Group Holding informiert über den Fortschritt ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms und legt die jüngsten Käufe, Kosten und Rahmenbedingungen offen.

    Sirma Group Holding: Rückkauf-Transaktionen eigener Aktien im Fokus
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Zeitraum und Anlass: Sirma Group Holding JSC meldet Transaktionen im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms für den Berichtszeitraum 24.06.2026–02.07.2026.
    • Umfang und Kosten im Berichtszeitraum: Erwerb von 16.287 Stammaktien (ISIN BG1100032140) zum Gesamtpreis von 13.391,58 EUR, volumengewichteter Durchschnittskurs 0,8222 EUR je Aktie (ohne Gebühren).
    • Handelsausführung: Alle Käufe wurden vom unabhängigen Wertpapiervermittler Elana Trading AD am regulierten Markt der Bulgarischen Wertpapierbörse – Sofia AD (MIC: XBUL) ausgeführt; keine Transaktionen an der Frankfurter Börse.
    • Einhaltung der Vorgaben: Alle Transaktionen erfolgten gemäß den Preis‑ und Volumenbedingungen der SBR; keine Ausführung oberhalb des zulässigen Preises und alle innerhalb der angekündigten Preisspanne 0,43–2,05 EUR/ Aktie.
    • Stand des Programms: Maximal genehmigte Anzahl 100.000 Aktien; bislang kumuliert erworben 27.412 Aktien (27,41 % des Programms; ca. 0,046 % des Grundkapitals), verbleibend 72.588 Aktien.
    • Laufzeit und Genehmigung: Programm läuft bis spätestens 31.07.2026, basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.04.2025; weitere Informationen auf https://investors.sirma.com/en bzw. Kontakt IR-Leiter Stanislav Tanushev.

    Der Kurs von Sirma Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,71 % im Minus.


    Sirma Group Holding

    -0,71 %
    +3,05 %
    -12,53 %
    ISIN:BG1100032140WKN:A142WT
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