Dax auf Rekordhoch: Versorger stark, Rheinmetall fällt zurück

Zu den Gewinnern gehören am frühen Nachmittag vor allem der Versorger E.ON mit einem Plus von 3,6 Prozent sowie der DAX-Neuling Hochtief mit Gewinnen von 2,3 Prozent und Infineon, dass neben einem Kursgewinn von 2,1 Prozent auch die Eröffnung eines neuen Mega-Werkes in Dresden feiert.

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesrally am Freitag fortgesetzt, wenn auch mit angezogener Handbremse. Der Dax erreichte im frühen Handel ein neues Rekordhoch, schmolz danach aber kontinuierlich ab und notierte zur Mittagszeit noch 0,4 Prozent im Plus bei 25.680 Punkten. Bereits am Vortag hatte der DAX nach fast sechs Monaten sein bisheriges Rekordhoch von Mitte Januar übertroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit Jahresbeginn steht für den Leitindex damit ein vergleichsweise moderates Plus von 4,6 Prozent zu Buche. Zum Vergleich: Der EuroStoxx 50 und der Dow Jones Industrial liegen jeweils rund zehn Prozent im Plus. Auch der marktbreite Stoxx Europe 600 hat sich ähnlich stark entwickelt wie diese beiden Indizes.

US-Börsen vor Feiertag uneinheitlich

Die Wall Street ist bereits im Wochenende aufgrund des 250. Unabhängigkeitsjubiläums am Samstag. Am Donnerstag war der Dow Jones auf ein Rekordhoch bei 52.900 Punkten geklettert. Gleichzeitig gab der Tech-Index Nasdaq 0,8 Prozent nach.

"Wir sehen Gewinnmitnahmen bei Technologie- und KI-Aktien – also den Favoriten der letzten Monate – und neues Interesse an dem, was nicht gut gelaufen ist: Gold, Bitcoin und zyklische Aktien", kommentiert Consors-Experte Jochen Stanzl. "Offenbar sind die Bewertungen der Technologieaktien vielen Anlegern nicht mehr geheuer, und sie suchen nun ihre Chancen in Nachzüglern, die in Sachen Kurs-Gewinn-Verhältnis ein besseres Chance-Risiko-Profil aufweisen."

Nach dem FedWatch-Tool der CME rechneten Anleger zuletzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 17,3 Prozent für eine Zinserhöhung im Juli. Am Vortag hatte diese noch bei 29 Prozent gelegen.

Zugleich sank die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinssenkung bis zum Jahresende von 83 auf 78 Prozent.

Asiatische Börsen wieder grün

Ohne Impulse aus dem US-Handel kommt der Rückenwind am Freitag vor allem aus Asien. Die Erholung an den Börsen in Südkorea und Japan beruhigte die Nerven. Der Kospi in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, anschließend aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen drehte der Index nach weiteren anfänglichen Verlusten jedoch deutlich ins Plus und ging mit einem Plus von knapp 6 Prozent aus dem Handel.

Chinesische Aktien haben sich am Freitag nach dem kräftigen Ausverkauf bei Chipwerten vom Vortag erholt. Auch die Börse in Hongkong baute ihre Gewinne aus. Rückenwind kam von einem verhaltenen US-Arbeitsmarktbericht, der die Erwartungen stützte, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Geldpolitik unterstützend hält.

Auch in China sehen die Kurse grün aus. Der Shanghai Composite Index ging mit einem Plus von 0,4 Prozent ins Wochenende. Der Blue-Chip-Index CSI300 legte um 0,6 Prozent zu.

Besonders stark zeigten sich Robotik-Aktien. Ein Branchen-Subindex sprang um 5,7 Prozent nach oben, nachdem Chinas Börsenaufsicht am späten Donnerstag den Börsengang von Unitree in Shanghai genehmigt hatte.

Rheinmetall: Fregatten-Aus belastet

Rheinmetall rechnet im zweiten Quartal mit einem Rheinmetall-Nomination-Volumen im niedrigen zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Hintergrund ist die Entscheidung des deutschen Verteidigungsministeriums, das F126-Fregattenprogramm zu streichen. Die Aktie gibt am Freitag um 1,7 Prozent nach.

Der Rüstungskonzern erklärte jedoch, dass er seine Prognose für das Umsatzwachstum im zweiten Quartal von mehr als 60 Prozent voraussichtlich erreichen wird. Das gilt trotz einer geschätzten Lücke von 20 Milliarden Euro bei der quartalsweisen Rheinmetall Nomination. Das geht aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervor.

Rohstoffe (Öl & Gold)

Die Ölpreise zeigten sich am Freitag vor dem langen Feiertagswochenende in den USA nahezu unverändert. Zugleich blieb eine vorsichtige Zuversicht mit Blick auf die Bemühungen um Frieden im Nahen Osten zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bestehen.

In der vorherigen Sitzung hatten beide Referenzsorten ihre niedrigsten Stände seit der Zeit vor Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran Ende Februar erreicht. Auf Wochensicht lag Brent 0,35 Prozent im Plus, WTI gewann 0,43 Prozent. Das waren die geringsten Wochenbewegungen beider Sorten seit Monaten.

Gold hat am Freitag um mehr als ein Prozent zugelegt und steuert auf das erste Wochenplus seit fünf Wochen zu. Anleger reduzierten nach schwächer als erwarteten Arbeitsmarktdaten ihre Erwartungen an Zinserhöhungen in den USA.

Der Spotpreis für Gold stieg is Freitagmittag um 1,4 Prozent auf 4.180 US-Dollar je Unze. Damit erreichte er den höchsten Stand seit dem 23. Juni. US-Gold-Futures mit Lieferung im August gewannen 1,6 Prozent auf 4.170,70 US-Dollar.

Auf Wochensicht zeichnete sich für das Edelmetall ein Plus von 2,2 Prozent ab. Es wäre der erste Wochengewinn seit der Woche bis zum 29. Mai. Schwächere Daten zu den Nonfarm-Payrolls und den privaten Beschäftigten dämpften die Sorgen vor Inflation und länger hoch bleibenden Zinsen.

Devisen

Der US-Dollar geriet nach dem Arbeitsmarktbericht deutlich unter Druck, der Dollar-Index reduzierte sich um 0,5 Prozent - der höchste Tagesverlust seit dem 6. Mai. Der Euro kletterte um 0,5 Prozent auf 1,1435 Dollar. Am Devisenmarkt dämpften die Arbeitsmarktdaten Zinserhöhungsfantasie sehr deutlich.

Der Yen wertete gegenüber dem Dollar auf 161,14 auf, da mit einer möglichen japanischen Intervention zur Verteidigung der Währung gerechnet wurde.

Kryptomarkt

Bitcoin legte im US-Mittagshandel um 1,4 Prozent auf 62.058 US-Dollar zu und steuerte damit auf den zweiten Gewinntag in Folge zu. Zuvor war die Kryptowährung auf den niedrigsten Stand seit September gefallen.

Auch Ethereum zog an: Ether eröffnete bei 1.607,88 US-Dollar und stieg bis auf 1.740 US-Dollar.

Rückenwind kam von schwächeren US-Arbeitsmarktdaten. Sie dämpften die Erwartung an baldige Zinserhöhungen und halfen damit auch riskanteren Anlagen wie Kryptowährungen. Der US-Dollar gab ebenfalls nach, was die Stimmung zusätzlich stützte.

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung

10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung

10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung

DEU/ITA: Zweite Frist des Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts - Monat Juni

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Rating DOG PMI Dienste 6/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung)

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Autor: wallstreetONLINE Redaktion





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