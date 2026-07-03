ALBIS Leasing AG: Small-Ticket-Fokus treibt Dividende – Meta Platforms (A)
Profitables Wachstum, höhere Dividende und ein klarer Fokus auf das Small‑Ticket-Geschäft: Die Hauptversammlung setzt strategische Akzente und bestätigt den optimistischen Ausblick.
Foto: Meta Platforms
- Strategischer Fokus: Die Hauptversammlung bekräftigte den weiteren Schwerpunkt auf das profitable Small‑Ticket-Geschäft; Vorstand sieht robustes Geschäftsmodell und optimistischen Ausblick.
- Geschäftszahlen 2025: Neugeschäftsvolumen stieg um 4 % auf 105,6 Mio. EUR; Neugeschäftsmarge +0,8 Prozentpunkte auf 19,0 %; absolute Marge +8 % auf 20,0 Mio. EUR; Ergebnis vor Steuern 5,7 Mio. EUR (oberer Prognosekorridor).
- H1 2026 / Prognose 2026: Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich die Neugeschäftsmarge, das Volumen sank leicht wie erwartet; Jahresprognose bestätigt (Neugeschäftsvolumen 100,0–107,5 Mio. EUR und leicht steigende Marge).
- Dividende: Hauptversammlung beschloss erhöhte Ausschüttung von 0,10 EUR je Aktie für 2025 (Vorjahr 0,09 EUR); Dividendenrendite auf Basis Jahresendkurs 2025: 3,4 %.
- Aufsichtsrat: Prof. Dr. Marco Barenkamp für drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt; bringt Expertise in Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz ein.
- Hauptversammlung/Abstimmungen: Virtuelle HV am 2. Juli 2026 mit 87,23 % vertretenem Grundkapital; Vorstand und Aufsichtsrat entlastet; Anträge zu neuem genehmigtem Kapital und Aktienrückkauf erhielten nicht die erforderliche Dreiviertelmehrheit, aber die Mehrheit des vertretenen Kapitals unterstützte sie.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meta Platforms (A) ist am 29.07.2026.
Der Kurs von Meta Platforms (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 519,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,67 % im
Plus.
Der Index S&P 500 stand zu diesem Zeitpunkt bei 7.501,14PKT (+0,34 %).
+1,80 %
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