SUESS MicroTec Aktie mit starker Tagesperformance - 03.07.2026

Die SUESS MicroTec Aktie konnte bisher um +7,16 % auf 87,55€ zulegen. Das sind +5,85 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -10,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 87,55€, mit einem Plus von +7,16 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SUESS MicroTec investiert war, konnte einen Gewinn von +66,73 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -12,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +113,96 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,36 % 1 Monat -10,24 % 3 Monate +66,73 % 1 Jahr +90,92 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 03.07.2026, 14:20 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,67 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gestützt von schwindenden Zinssorgen der Anleger hat der deutsche Aktienmarkt seine Vortagesrally am Freitag gebremst fortgesetzt. "Derzeit herrscht an der Börse eine Mischung aus KI-Euphorie und Konjunkturoptimismus vor", konstatierte Analyst …

Im asiatischen Handel hat am Freitag eine Erholung bei Chipwerten begonnen, die sich auch nach Europa erstreckt. Nachdem sich die US-Börse Nasdaq 100 am Vortag noch sehr schwach in das verlängerte Wochenende verabschiedet hatte, konnten die zuletzt …

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,06 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +7,01 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +5,39 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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