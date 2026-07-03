Kion Group Aktie legt weiter zu - 03.07.2026

Die Kion Group Aktie notiert aktuell bei 43,61€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kion Group Aktie. Nach einem Plus von +3,55 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 43,61€, mit einem Plus von +5,31 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Kion Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,72 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kion Group eine negative Entwicklung von -39,00 % erlebt.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,00 % 1 Monat +2,49 % 3 Monate -0,72 % 1 Jahr -13,84 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 03.07.2026, 14:20 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,71 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Unternehmens zu den Quartalszahlen am 30. Juli signalisierten einen Auftragsrückgang im Geschäft mit Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem starken, von Vorzieheffekten begünstigten …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vorab-Indormationen des Gabelstaplerproduzenten zu den Zahlen am 30. Juli deuteten auf ein weiteres ordentliches Quartal …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Jungheinrich und Co.

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,20 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.