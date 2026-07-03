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    Besonders beachtet!

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    Technotrans Aktie heute im Plus - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Technotrans Aktie bisher um +2,03 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Besonders beachtet! - Technotrans Aktie heute im Plus - 03.07.2026

    Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

    Technotrans aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Technotrans Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,03 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Technotrans Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 32,65, mit einem Plus von +2,03 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +18,44 % bei Technotrans.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,92 %. Im Jahr 2026 gab es für Technotrans bisher ein Minus von -8,09 %.

    Technotrans Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,95 %
    1 Monat +3,92 %
    3 Monate +18,44 %
    1 Jahr +45,87 %
    Stand: 03.07.2026, 14:20 Uhr

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 225,54 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Alfa Laval, GEA Group und Co.

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. GEA Group notiert im Plus, mit +2,18 %. Parker-Hannifin notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Eaton legt um +2,09 % zu

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    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Technotrans

    +0,47 %
    +0,95 %
    +3,92 %
    +18,44 %
    +45,87 %
    +23,26 %
    +16,27 %
    +87,33 %
    +16,40 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA
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