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Hochtief Aktie heute im Plus (499,80€) - 03.07.2026
Am 03.07.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +2,92 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.
Hochtief Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.07.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Hochtief. Mit einer Performance von +2,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 499,80€, mit einem Plus von +2,92 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Hochtief Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -3,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,33 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hochtief einen Anstieg von +44,44 %.
Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,91 %
|1 Monat
|+1,33 %
|3 Monate
|+20,95 %
|1 Jahr
|+198,28 %
Informationen zur Hochtief Aktie
Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,62 Mrd. € wert.
Börsen Update Europa - 03.07. - FTSE Athex 20 stark +2,64 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 03.07. - FTSE Athex 20 stark +2,00 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief
Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +2,99 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,74 %.
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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.