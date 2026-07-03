Veolia Environnement Aktie steigt um +2,67 % - 03.07.2026

Mit einer Performance von +2,67 % konnte die Veolia Environnement Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Veolia Environnement Aktie. Nach einem Plus von +1,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,26€, mit einem Plus von +2,67 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Veolia Environnement ist ein globaler Umweltdienstleister (Wasser, Abfall, Energie). Kernleistungen: Wasseraufbereitung/-verteilung, Abfallentsorgung/-recycling, Fernwärme, Energieeffizienzlösungen. Starke Marktstellung, v.a. in Europa, mit Großkunden aus Kommunen und Industrie. Wichtige Wettbewerber: Suez, Remondis, Engie, RWE. USP: integrierte Umweltservices aus einer Hand, hohe technische und regulatorische Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Veolia Environnement Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +9,13 %.

Allein seit letzter Woche ist die Veolia Environnement Aktie damit um +3,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,04 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Veolia Environnement eine positive Entwicklung von +26,76 % erlebt.

Veolia Environnement Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,35 % 1 Monat +9,04 % 3 Monate +9,13 % 1 Jahr +20,96 %

Informationen zur Veolia Environnement Aktie

Stand: 03.07.2026, 14:21 Uhr

Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,66 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Veolia Environnement

Republic Services, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,42 %. Waste Management notiert im Minus, mit -0,50 %.

Veolia Environnement Aktie jetzt kaufen?

Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.