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    Ukraine

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    Tote bei Drohnenangriff auf besetzte Stadt

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff in Tokmak tötet mindestens fünf
    • Getroffener städtischer Markt als Infrastrukturziel
    • Ukraine greift Nachschubrouten an Zivilisten zur Flucht
    Ukraine - Tote bei Drohnenangriff auf besetzte Stadt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TOKMAK (dpa-AFX) - In der von russischen Truppen besetzten Stadt Tokmak im Südosten der Ukraine sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere 18 seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte Chef des Gebietes Saporischschja, Jewgeni Balizki, bei Telegram mit. Die Attacke galt demnach einem Infrastrukturobjekt. Getroffen worden sei ein städtischer Markt, schrieb er. Diese Informationen können nicht unabhängig überprüft werden.

    Das ukrainische Militär greift seit mehreren Wochen systematisch russische Nachschubrouten hinter der Front an. Ukrainische Behördenvertreter hatten daher als Vorsichtsmaßnahme Zivilisten zur Flucht aus den russisch kontrollierten Gebieten aufgefordert. Tokmak liegt rund 25 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/he






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    Ukraine Tote bei Drohnenangriff auf besetzte Stadt In der von russischen Truppen besetzten Stadt Tokmak im Südosten der Ukraine sind bei einem ukrainischen Drohnenangriff nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere 18 seien verletzt worden, teilte der von Moskau eingesetzte …
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