Proteste gegen Mercedes-Sparpläne am Werk in Hamburg

Ein Gewerkschaftssprecher berichtete, es habe sich nicht um einen Streik gehandelt. Ein Streik sei nicht erlaubt gewesen, weil es einen bestehenden Tarifvertrag mit dem Unternehmen gebe.

HAMBURG (dpa-AFX) - Beschäftigte des Autobauers Mercedes-Benz haben in Hamburg wie an anderen Standorten gegen Sparpläne des Unternehmens protestiert. Nach Angaben der Industriegewerkschaft Metall Küste beteiligten sich rund 300 Beschäftigte an einem Protest am Hamburger Werk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein Mercedes-Sprecher sagte, die Produktion im Hamburger Werk habe sich wegen der Aktion zeitweise verlangsamt. Der Rückstand könne aber schnell wieder aufgeholt werden. Laut Website arbeiten rund 1.900 Beschäftigte in dem 1935 gegründeten Werk im Bezirk Harburg.

Im Juni ist bekanntgeworden, dass Mercedes-Benz eine tarifliche Sonderzahlung für einen Großteil der Beschäftigten auf das nächste Jahr verschoben hat. Tarifverträge sehen üblicherweise solche Ausnahmen vor.

Außerdem wird bei dem Autobauer über die Arbeitszeit debattiert. Derzeit sind 35 Stunden in der Woche Standard. Nach Aussage von Aufsichtsratschef Martin Brudermüller sollten 40 Stunden in der Woche gearbeitet werden./lkm/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 45,52 auf Tradegate (03. Juli 2026, 14:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,93 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 43,61 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +14,87 %/+54,63 % bedeutet.



