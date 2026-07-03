CYAN: HV 2026 stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu!
Die cyan AG setzt ihren Wachstumskurs fort: Nach erfolgreicher virtueller Hauptversammlung 2026 bestätigt das Unternehmen Turnaround, Strategie und internationale Expansion.
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- Die cyan AG hat die virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2026 abgehalten; über 69% des Grundkapitals waren vertreten; alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit beschlossen, darunter Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 2025, Wahl des Abschlussprüfers 2026 sowie Bestätigung der gerichtlichen Bestellung von Alexandra Reich in den Aufsichtsrat.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte cyan einen Umsatz von ca. 9,2 Mio. EUR (+ ca. 30%); die Endkundenbasis wuchs um ca. 47% gegenüber dem Vorjahr; EBITDA positiv bei 0,78 Mio. EUR (Turnaround).
- Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert das Management einen Umsatz von ca. 10,2 bis 11,5 Mio. EUR sowie ein weiterhin positives EBITDA.
- Der Ausbau des internationalen Telekommunikationsgeschäfts wird 2026 fortgesetzt; Orange Group-Kooperationen werden vertieft, T-Mobile in Polen ausgebaut und neue Märkte erschlossen; cyan Guard 360 wird verstärkt an KMU verkauft und ist seit Februar über den CANCOM Cloud Marketplace verfügbar.
- CEO Markus Cserna betont, dass die Wachstumsstrategie 2025 erfolgreich umgesetzt wurde, der Turnaround auf EBITDA-Basis geschafft ist und er zuversichtlich für die weitere Entwicklung 2026 blickt.
- cyan positioniert sich als Anbieter intelligenter Cybersecurity-Lösungen mit White-Label-Produkten, betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und zählt Orange Group, Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) sowie Claro Chile zu seinen Kunden; weitere Informationen unter cyansecurity.com.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung 2026, bei CYAN ist am 03.07.2026.
Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,51 % im Plus.
+1,02 %
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