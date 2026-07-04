Langes Gesicht & Schwarz geärgert ist der heutige Gemütszustand vom L&S Aktionär

Der Strategiewechsel von Trade Republic hat in dieser Woche für einen heftigen Kursrutsch bei Lang & Schwarz gesorgt und die Diskussion im wallstreetONLINE-Forum zur aktivsten der Woche gemacht. Nachdem der Neobroker angekündigt hatte, Kundenorders künftig automatisch zum jeweils besten verfügbaren Handelsplatz zu leiten, reagierte Lang & Schwarz mit einer Anpassung der Jahresprognose. Anleger fragen sich nun, wie stark sich die Neuausrichtung des wichtigsten Partners auf das Geschäftsmodell auswirken wird.

Entsprechend kontrovers fällt die Diskussion im Lang-&-Schwarz-Forum auf wallstreetONLINE aus. Während einige Anleger einen dauerhaften Rückgang von Ordervolumen und Erträgen befürchten, halten andere die Kursreaktion für deutlich überzogen und verweisen darauf, dass Lang & Schwarz auch künftig am Wettbewerb um die Orders teilnehmen und trotz der Prognosesenkung profitabel bleiben wird. Mit mehreren hundert Beiträgen gehörte die L&S Diskussion in dieser Woche zu den aktivsten der gesamten wO-Community. Hier einige Stimmen aus der Community zum Strategiewechsel bei Trade Republik und zu Lang & Schwarz:

DAX7003: " „Der Berliner Neobroker Trade Republic wird die Einnahmeverluste erst mittel- bis langfristig vollständig kompensieren, die aus einem EU-weiten Verbot eines für Finanzinstitute zentralen Geschäftszweigs resultieren. Das erklärte Mitgründer Christian Hecker im WirtschaftsWoche-Podcast Bitcoin & Beyond."

Also, wie eigenes Market Making klingt das nicht. Und gegen einen besten Preis einer Börse auszuführen, heißt nicht zwingend, an der Börse auszuführen."

darauf SquishyLady: "Wie soll das überhaupt funktionieren ohne echte Excecution? Bei Onvista konnte man früher über das Webfrontend OTC alle Plätze mit derselben Stückzahl gleichzeitig anquoten. Und sich dann per Klick für den günstigsten Preis entscheiden. Ob man ausgeführt wird war aber dann ja trotzdem nicht sicher. Und TR führt jetzt gegen jede Mondpreistaxe aus, die in z.B. in FRA einfach stehen geblieben ist?"

Shubu: "Die 1,50 von "Dritten", die gestern noch auf der Kosteninfo standen, stehen jetzt nicht mehr drauf. Mal sehen, wie TR damit jetzt Geld verdient..."

Beachwetter: "Die für mich große Frage ist, wer sind die 30 Börsen? Sind das die Großen, vor allem Internationalen? Ist LS-X überhaupt dabei? Sind gettex oder tradegate dabei?

Falls LS-X dabei ist, die gettex/tradegates/etc aber nicht, dann könnte ja doch sehr viel noch über LS-X laufen, da sie ja gleiche oder kleinere Spreads anbieten. Wegfallen würden dann die Direktorders der Anleger, die selbst einen Börsenplatz aussuchen (2 EUR).

Was ich eben bei meiner Stichprobe interessant fand: Alle Werte gingen über Handelsplatz TradeTepublic, außer bei der Lang & Schwarz-Aktie, die ging über Tradegate.....hätte ja auch über TradeRepublic gehen können, da sie ja z.B. über gettex handelbar ist..."

darauf botman: "Nein. Ausführung gegen Trade Republic bedeutet dass TR internalisiert und aufs eigene Buch nimmt. Die Referenzbörsen sehen den Trade nie. Deswegen geht deine L&S auch gegen Tradegate, weil TR Insider ist und diese Aktie selbst nicht handeln will."

Rabajatis: "Ich verstehe es so, das L&S jetzt nicht mehr hohe Gelder an TR überweisen muss und denen hohe Einnahmen wegbrechen. Offenbar ist es denen nicht möglich das zu kompensieren. DEREN Problem! Gerade die Kunden dieser Schmalspurbanken schauen doch auf die Kosten. Warum sollten die jetzt in Massen z.B. via Frankfurt handeln und dort etliche Euros mehr für eine Order bezahlen? Oder ihre Handelsaktivitäten radikal reduzieren? Das ergibt doch keinen Sinn.

Klar kann da das Ordervolumen sich etwas reduzieren, was die Kunden über L&S handeln. Aber dafür muss L&S diesen quasi Wegezoll nicht mehr an diese Schmalspurbanken zahlen. Unter dem Strich müsste das den Gewinn bei L&S deutlich steigern."

darauf katjuscha-research: "Ich glaub, das Volumen wird sich sehr deutlich reduzieren, weil du glaub ich die Masse an Orders unterschätzt, die bei TR über LS abgewickelt wurde. Aber grundsätzlich geb ich dir schon recht. Es macht nach wie vor Sinn, über LS zu handeln. Auch bei TR wird das Volumen nicht komplett in sich zusammenfallen. Und es fällt der Wegezoll weg. Unterm Strich wird es meiner Meinung nach dem Gewinn von LS trotzdem belasten, aber wohl nicht so stark wie der Markt gerade befürchtet."

darauf sunnysouth: "Es wird auf jeden Fall für L&S schwieriger, bei deutlich geringerem Volumen weiterhin optimale Spreads zu liefern."

Fullhouse1: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies bei TR reibungslos klappen wird. Spontan fällt mir da der Lagerort der Aktie ein. Annahme TR kauft für Kunde X Aktie Z an der Nasdaq, dann ist der Lagerort US und kann im Depot nicht mit Z Aktien die in Europa erworben wurden zusammen wieder verkauft werden. Somit ist die Vielfallt von den Handelsmöglichkeiten schon mal eingeschränkt."

IRRQ: "Ich denke die Mitteilung von Traderepublic ist noch nicht die ganze Wahrheit. Es fehlt der Part, an welcher Stelle sie den Orderstrom monetarisieren wollen. Der eine Euro mehr pro Trade bei individualisierten Börsen wird es nicht sein. Die Mehrzahl der Orders wird ja über die "best execution" laufen. Und dort wird dann sicherlich auch internalisiert. So kann dann Traderepublic den Spread einbehalten."

Holuz: "Ich bin ziemlich enttäuscht. In meinen Augen ist es ausgeschlossen, dass man von der TR Nachricht heute überrascht wurde. Da muss sehr viel im Hintergrund an Vorbereitungen gelaufen sein, was sich in Insiderkreisen herumspricht. Durch das Unterlassen einer rechtzeitigen ad-hoc (ich meine der Gesetzestext bzw dessen Interpretationen sprechen hier von "unverzüglich") nach Erkenntnis der Info hat man den Aktionären die Chance auf eine adäquate Reaktion genommen.

Ich denke, dass das Anlass genug für eine Sonderprüfung wäre. Das sage ich als langjähriger und sehr treuer Aktionär. Vll fahre ich doch mal zur HV."

Herbert H: "Man, man, man, das hat man doch jahrelang gewusst, dass das anstrengungslose Geldverdienen als Trittbrettfahrer von TR am 01.07.2026 vorbei sein würde - und dann ist eine derartig substanzlose Mitteilung alles, was man dazu am 2. Juli 2026 mitteilen kann?"

gimmecash: "Es ist nun eine ganz normale Aktie mit zyklischen Geschäft, die Skalierung durch Trade Republic fällt weg und damit auch die Fantasie. Es wird zwar vermutlich nicht unter 20 € fallen aber auch nicht in absehbarer Zeit auf 30 €+ steigen..."

darauf katjuscha-research: "Yepp, seh ich auch so. Technisch wie fundamental jetzt unten 19-20 € oben 29-30 € auf längere Zeit. Die Fantasie ist erstmal raus, bis auf weiteres. Unter 19 € aber aufgrund Substanz inklusive Bankenfinds aber auch nicht vorstellbar. Dividenden sollten eigentlich weiter relativ üppig fließen können. Psychologisch betrachtet ist aber der sinkende operative Gewinn in 2027 sicherlich belastend, egal ob da jetzt aus dem Bankenfonds wieder ein positiver Sondereffekt entsteht."

Botman: "Aufgrund des nun geringen Handelsvolumens braucht man weniger EK und kann jetzt den Bankenfonds auflösen. Dies erhöht den Gewinn nochmal künstlich. Angenehmer Nebeneffekt: Der Bonus des Vorstands ist sicher."

Pacienca: "Langes Gesicht & Schwarz geärgert, so der heutige Gemütszustand des L&S Aktionärs.

Das war mit Ansage. Die Verschiebung des geplanten HV-Termins um 6 Wochen in den August war mit Sicherheit sehr bewusst erfolgt. Könnt ihr ja bei der HV mal fragen. Und lasst euch nicht mit 2 Euro Dividende abspeisen. Stellt einen Gegenantrag. Die Argumentation für die Aufstockung des Bankenfonds hat sich auch gerade in Luft aufgelöst. Lasst euch das Geld bei nächster Gelegenheit auszahlen."

PawnJo: "Bin komplett raus zu 23,3 €. Die Substanz von L&S interessiert den Markt nicht, da sich das Management nicht für die Aktionäre interessiert. Die Dividende war bisher üppig, aber nur in Relation zum Aktienkurs. Tatsächlich wurden wir mit Krümeln abgespeist.Den Fonds für allgemeine Bankrisiken war das Mittel zum Zweck, um den Aktionären das Geld vorzuenthalten. Ich bezweifle, dass so großzügig Geld entnommen werden wird, wie zuvor eingezahlt wurde. Falls dies überhaupt geschieht.Als Nächstes steht eine Dividendenkürzung an und die Quartalsmeldungen bis Q2 2027 werden jedes Mal aufs neue auf die Stimmung der Aktionäre schlagen, wenn mit dem Vorquartal verglichen wird."

Begklosinger: "Ich kann die Panik gar nicht verstehen, m. M. nach war das doch alles schon eingepreist, vergleicht doch mal die Kurse mit tradegate. Angenommen 70 Prozent des TR Handels fallen weg und dafür werden auf 30 Prozent kein Pfof fällig und nehmen wir an die haben 50:50 gemacht, dann fallen doch bloß 40 Prozent der TR Einnahmen weg. Die 30 Prozent wird TR fremdzukaufen müssen und wenn das bei LUS bleibt, ist für mich alles in Butter. Ich glaube nicht, dass jemand einen anderen Börsenplatz wählt und dafür 1 Euro extra blecht wenn er den gleichen Kurs bekommt. Wenn sich TR allerdings wo anders eindeckt..... dann kann's heftig werden aber dazu ist nichts bekannt oder?"

Matze1111: "Das Unternehmen hat heute nach 11 Uhr auf eine Meldung von TR vom 7 Uhr reagiert. In der Meldung stellt es sich so dar, dass man heute ins Büro gekommen ist und dann plötzlich gemerkt hat, dass man weniger Umsatz hat. Was ist vorher passiert? Man hat die Dividende gekürzt und man hat wieder sehr hohe freiwillige Zuführung zum Bankenfonds getätigt. Als die Meldung zur Verschiebung der HV aus "organisatorischen" Gründen erfolgte, war klar, da stimmt was nicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man überhaupt nichts zur Zukunft des Unternehmens sagen. Man ist jetzt ein Handelsplatz von vielen, was bedeutet, dass man die Quartalsergebnisse überhaupt nicht "planen" kann.

Ob man mit dem Zukunftsprojekt überhaupt weiter kommt und was das bedeutet, kann heute niemand sagen. Meiner Meinung nach, hat man sich auf TR ausgeruht und ging davon aus, dass es weitergeht. Als bekannt wurde, dass es nicht so sein muss oder wird, hatte man keine Antwort.

Bedauerlich sind die vielen Beiträge der letzten Wochen und Monate, die eine weitere Zusammenarbeit "belegen" wollten.

Was aber viel schwieriger ist, ist wieder mal der Vertrauensverlust. Die letzten Jahre wurden die Aktionäre unterproportzional an dem Gewinn beteiligt. Jetzt tragen die Aktionäre alleine die Verluste. Nicht die Mitarbeiter und nicht der Vorstand, der Aktionär alleine. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich mal Geld aus dem Bankenfonds nehmen wird. Der heutige Vormittag hat gezeigt, dass man als Aktionäre zuschauen darf.

Als Beimischung ok, aber nicht als Hauptinvest. Den Schaden tragen alleine die Aktionäre. Jetzt noch als möglichen Buchverlust, aber ob und wann man Kurse von 28 € und mehr noch mal sehen kann, ist völlig unklar....Auch die letzten Tage waren schon traurig, dass man als Aktionäre Umsätze vergleichen musste, um zu versuchen an Informationen zu kommen."

Benhurr: "Wenn man die bisherigen Handelsergebnisse 2026 mit denen von 2025 vergleicht, sollte man schnell die Sachlage erkennen. Die Ergebnisse 2026 liegen deutlich über denen des Vorjahres. Also muss das zweite Halbjahr 2026 so schlecht sein, dass es nicht nur die bisherigen massiven Zuwächse "auffrisst" sondern noch für weitere Einbußen sorgen.

Ein User hat ja bereits die bisherigen Handelsergebnisse der Jahre 2024 bis Mitte 2026 gegenübergestellt. Grob überschlagen, kann man ab sofort fast eine Halbierung des Handelsergebisses unterstellen. Aus meiner Sicht ein gravierender Pflichtverstoß des Vorstandes hier erst heute eine AdHoc zu platzieren."

darauf holuz: "Ich befürchte auch Klagen, mindestens eine Sonderprüfung bzgl. der möglichen Verletzung von Publizitätspflichten. Auf die Sonderprüfung hoffe ich vll auch insgeheim."

BimBamBino: "Die Kommunikation war nicht gut, aber der letzte Absatz lässt einen schon hoffen, dass das Management versucht mehr EPS zu generieren, ich zitiere aus der heutigen Meldung:

"Lang & Schwarz treibt aktiv die Planung und Umsetzung eines zusätzlichen Handelsmodells unter Einbindung mehrerer namhafter Wertpapierdienstleistungsunternehmen voran. Ziel ist es, das bestehende Handels- und Plattformangebot von Lang & Schwarz zu ergänzen und zusätzliche

Liquidität zu erschließen (siehe hierzu Ad-hoc-Mitteilung vom 23. März 2026)."

Also nur schwarz zu sehen ist bestimmt auch nicht richtig…liegt aber wohl in der deutschen Psyche."

darauf Herbert H: "Das hat weder etwas mit der "Kommunikation" zu tun noch mit der "Psyche", wenn ein hochbezahlter Vorstand eine vor Jahren gestellte Aufgabe nicht hinbekommt und dann am Stichtag mit leeren Händen dasteht."

Cebulonby: "Nach dem heftigen Tag heute für alle LS-Aktionäre bleibt die Frage, wie gestaltet sich die Zukunft? Denn TR ist ja offensichtlich auf dem Weg zu einem Sozialverein ... sie sorgen dafür, dass es auch bei den großen Plätzen wie XETRA keine Handelsplatzgebühren mehr gibt ... im Interesse der Kunden ... (Humor aus). Wenn TR dann die Bestpreisgarantie nur so ausführt, dass sie die Order nur routet ... bleibt faktisch bei TR nur die 1,00 oder 2,00 Oderfee "hängen". Bislang hatte man dafür aber "den Wert des Orderflows" von LS bezahlt bekommen...Verzichtet jetzt Christian Hecker doch so einfach darauf? Wo er doch zuvor immer darauf bestanden hat, dass der Wert des Orderflows bezahlt werden muss... M.E. wissen wir noch nicht alles ... das wird erst mit der Zeit bekannt ... die These, dass LS als Marktplatz in den Fokus von Käufern kommt .. finde ich spannend ... denn es wird auch klar, dass die etablierten Börsen mit dem neuen Modell von TR wieder mehr Volumen auf die eigene Maschine holen... aber auch die Dt. Börse macht das nicht mehr selbst, sondern hat dahinter Provider sitzen, die das auf der Plattform der Dt. Börse auf eigene Rechnung machen, weil auch der Dt. Börse das sehr kleinteilige Privatkundensegment zu unattraktiv geworden ist ...

Einer der Provider an der Dt. Börse ist ... die LS ....

Es sollte daher für jeden Aktionär interessant sein, sich die Zeit zu nehmen und sich Ende August vom LS-Vorstand direkt informieren zu lassen, was denn bei LS jetzt gerade "Sache" ist ... Angesichts der aktuellen Sachlage, plädiere auch ich dafür, dass der Vorstand monatliche KPI's zum Anfang des Monat veröffentlicht."

Pro-LS: "Trade Republic hat LS über den Tisch gezogen, denn nach den letzten Aussagen wurden von LS in 2025 die Konditionen zu Gunsten von TR verbessert. Damals in der Hoffnung, dass TR bei LS bleibt. Offensichtlich hat man das aber nicht in den Vertrag geschrieben oder irgendwo verankert.

TR hat also die Vorteile so lange genutzt wie sie konnten. LS hat sich über den Tisch ziehen lassen, von nichts gewusst und unprofessionell gehandelt. Schlechte Managementleistung auf Seiten von LS und gnadenloses Marktverhalten auf Seiten von TR im Stil von Peter Thiel."

Mademyday: "Das unvermeidliche ist nun wirklich eingetreten, welch Überraschung! TR war durch das Wachstum am längeren Hebel und lässt L&S nun mehr oder weniger fallen. Sicher ungewollt, aber bei der Größe, bleiben evtl. alte Mitstreiter an der Seitenlinie (erstmal, da ich dem ganzen PFOF Dingens (neu) ja nix abgewinnen kann). Bin gespannt wer nun der "Gewinner" sein wird, wohin sich der Orderflow bewegt usw. L&S hat ja damals seine Anteile an TR verkauft, um sich mehr oder weniger exklusiv an TR zu binden (oder hab ich das nimmer recht in Erinnerung?) Das Vertragswerk mit Konditionen, Bindungen, Laufzeit usw. würde mich als alter L&sler schon interessieren.

Und mal konkret gefragt. Sind die Orders nun seit 1.7.26 eigentlich alle günstiger und der Spread besser geworden? Oder Zocken die "alten" Banken nach wie vor mit % von Umsatz + sonstigen Gebühren bis zu nem Max-Wert an Gebühren weiter ab!"

Amplitude: "Vor dem zumindest für den Vorstand absehbaren Umsatzverlust eine solche Dividendenkürzung bekannt zu geben, zeugt von wenig Fingerspitzengefühl.

Bin gespannt, wer diesen Vorstand und Aufsichtsrat auf der HV noch entlastet.

Auch der Personalaufbau erscheint jetzt ziemlich unsinnig. Ebenso wie die Millionen - Vorstandsgehälter. Trotz der niedrigen Bewertung haben sich mal eben 50 Mio MK in Luft aufgelöst."

Marktschreier7: "Ich bin jetzt auch raus. Was für mich nach all den Jahren der Enttäuschung das Fass zum Überlauf gebracht hat, ist diese flapsige AdHoc. Alle Infos liegen sicher seit Wochen vor und niemand sieht es nötig, irgendwo zu informieren. Ich sehe auf kurze Zeit keinen Turnaround mehr."

Amplitude: "Frage mich immer noch, ob der Vorstand nicht gegen die ad hoc Pflicht verstoßen hat. Die wussten mit Sicherheit seit Monaten, dass der wichtigste Umsatzkunde weggeht und hielten es nicht für nötig, die Aktionäre darüber zu informieren."

darauf katjuscha-research: "Glaub ich nicht dass man dem Vorstand daraus einen Strick drehen kann. Klar hätte ein aktionärsfreundlicher Vorstand da mal in einem Interview zu möglichen Szenarien, die bezüglich TR möglich waren, Stellung genommen. Da kann man dem Vorstand von L&S vorwerfen, dass ihm die Aktionäre reichlich egal zu sein scheinen. Aber rein rechtlich war das schon korrekt so. Solange TR das nicht offiziell mitteilt, kann und darf L&S dazu eigentlich gar nicht sagen. Zumal sie ja auch immer behaupten könnten, da noch lange in Gesprächen über andere Lösungen gewesen zu sein."

Straßennkoeter: "Aus meiner Sicht könnte bei L&S der Gewinn 2027 massiv einbrechen. Ein EPS von 1,50€ halte ich für denkbar. Mit Wegfall von PFOF und der Beendigung der Partnerschaft mit TR bekommen sie viel weniger Orderflow. Drastisch weniger. Die Kostenstrukturen sind aber auf einen hohen Orderflow ausgerichtet. Konnte nichts lesen, dass sie die Kostenstrukturen angepasst haben. TR lässt sich durch neue Partnerschaften nur schwer ersetzen. Alles vage. Hinzu kommt, dass der „unkritische“ Orderflow von TR wegfällt. Den hatten sie ja exklusiv. Da war viel durch die Spreads zu verdienen. Um überhaupt genügend Orders zu bekommen muss L & S nun engere bessere Spreads stellen. Da wird dann weniger verdient und die Anzahl der Verlusttrades wird sich drastisch erhöhen. Die Querfinanzierung der „unkritischen“ Trades der unbedarften TR Klientel ist nun nicht mehr möglich. Was für ein KGV würdet ihr L&S zubilligen. Bei einem wahrscheinlichen EPS von 1,50-2€ in 2027 und einem KGV von 8, sehe ich Kurse zwischen 12 -16€. Bei einem KGV von 10 Kurse zwischen 15-20€."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO Community zur Lage bei Lang & Schwarz gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur Lang & Schwarz teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wO anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community