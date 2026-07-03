US-Gemeinden wehren sich massiv gegen Rechenzentren

Der unstillbare Bedarf der Technologiebranche an KI stößt in den USA zunehmend auf den Widerstand der Bevölkerung. Droht dieser Widerstand den Wachstumsmotor der US-Wirtschaft und des Aktienmarktes auszubremsen?

Genesee County im US-Bundesstaat New York: Seit Monaten protestieren Einwohner gegen den Bau eines Rechenzentrums in ihrer ländlichen Gemeinde im Westen des Bundesstaats. Eine 90 Acre (rund 36 Hektar) große Anlage soll für ein Rechenzentrum vorbehalten werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Was mit vereinzelten Protesten gegen große Rechenzentrumsprojekte begann, entwickelt sich inzwischen zu einer landesweiten Bewegung in den USA – mit Demonstrationen gegen den Ausbau neuer Anlagen, gestoppten Projekten und Kampagnen für bundesstaatliche Moratorien.

Einer im Juni durchgeführten Umfrage von Reuters/Ipsos zufolge lehnen 44 Prozent der US-Amerikaner den Bau neuer Rechenzentren in den USA ab, während lediglich 21 Prozent ihn befürworten. Noch deutlicher fällt das Ergebnis aus, wenn nach einem Rechenzentrum in der eigenen Gemeinde gefragt wird: Nur 14 Prozent sprechen sich dafür aus, 57 Prozent dagegen.

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Laut Data Center Watch wurden im ersten Quartal 75 Rechenzentrumsprojekte in den USA im Wert von 130 Milliarden US-Dollar aufgrund von lokalem Widerstand blockiert oder verzögert.

Beispielsweise versuchen einige Anwohner, ein Projekt des Hyperscalers CoreWeave in Kenilworth, New Jersey, zu behindern. Das Kraftwerk würde 250 Megawatt elektrische Leistung benötigen. Das entspricht etwa einem Viertel der heutigen Kapazität des Unternehmens.

Eine Online-Petition, die einen Baustopp fordert, hat bereits über 11.000 Unterschriften gesammelt und lautet auszugsweise: "143 neue Arbeitsplätze sind es nicht wert, dauerhafte Umweltschäden, extremen Wasserverbrauch, Industrialisierung und Korruption in Kauf zu nehmen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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