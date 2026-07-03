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    EnviTec Biogas AG: Dividendenaussetzung bestätigt – Biomethan-Wandel läuft

    Strategischer Kurswechsel, hohe Investitionen und regulatorische Hürden prägen das Geschäftsjahr 2025 – die Hauptversammlung stellt die Weichen für nachhaltiges Wachstum mit Biomethan.

    EnviTec Biogas AG: Dividendenaussetzung bestätigt – Biomethan-Wandel läuft
    Foto: EnviTec Biogas AG
    • Hauptversammlung bestätigt die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025; der ausgewiesene Bilanzgewinn wird voll auf neue Rechnung vorgetragen, um finanzielle Flexibilität für die Weiterentwicklung zu sichern.
    • Konzern setzt strategischen Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten konsequent fort mit dem Ziel, die Eigenproduktion bis 2031 deutlich auf Biomethan auszubauen.
    • Erfolg in der EEG-Ausschreibung: Zuschläge für rund 16 MW des Strom-Portfolios, damit gesicherte EEG-Förderung für 12 Jahre (Bestandsanlagen) bzw. 20 Jahre (Neuanlagen) und erhöhte Planungssicherheit.
    • Geplante Investitionen von rund 100 Mio. Euro für 2026–2029 (inkl. At‑equity) zum Um‑ und Neubau sowie zur Umstellung von Anlagen auf Gasaufbereitung/ Biomethanproduktion.
    • Geschäftsjahr 2025: gestiegene Gesamtleistung und solide operative Entwicklung, aber Rückgang des Konzernergebnisses hauptsächlich wegen regulatorischer Belastungen (Streichung der Doppelanrechnung von THG‑Quoten) und schwachem Anlagenbau; Q1 2026: Gesamtleistung 92,4 Mio. €, EBT 4,1 Mio. €.
    • Ausblick: 2026 erwartete Gesamtleistung 330–370 Mio. € und EBT 5–15 Mio. € (Rückgang durch Regulierung); ab 2027 wieder steigende Erlöse/Ergebnisse erwartet; Chancen durch höhere THG‑Quotenpreise und RED III bis 2040, Risiken durch Unsicherheiten beim Gasnetzanschluss.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei EnviTec Biogas ist am 03.07.2026.

    Der Kurs von EnviTec Biogas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,600EUR das entspricht einem Plus von +0,95 % seit der Veröffentlichung.


    EnviTec Biogas

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