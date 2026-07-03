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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 03.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall erwartet bis zu 300 Mio Euro Einbußen
    • Renk kauft David Brown Defence zur Marineausbau
    • Vossloh gewinnt Aufträge in Shandong über 60 Mio
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 03.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Rheinmetall erwartet Einbußen nach Absage von Fregatte F126

    DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet nach der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen. So könnte der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen Euro weniger betragen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Im zweiten Quartal habe Rheinmetall hingegen sein Umsatzwachstum deutlich beschleunigt, es dürfte über 60 Prozent liegen, hieß es weiter.

    Renk baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus

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    AUGSBURG - Der Getriebehersteller Renk verstärkt sich im Marinegeschäft. Dazu übernimmt das Unternehmen den britischen Hersteller David Brown Defence, wie Renk am Freitag in Augsburg mitteilte. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass die Bewertung bei 200 bis 250 Millionen US-Dollar liegen könnte.

    Vossloh erhält Aufträge aus China

    WERDOHL - Vossloh hat zwei Aufträge für Bahn-Neubaustrecken in der Provinz Shandong im Osten Chinas gewonnen. Das Unternehmen werde dabei Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Befestigungssystemen ausstatten, teilte Vossloh am Freitag in Werdohl mit. Die Lieferungen sollen 2027 beginnen, die Produktion erfolge im chinesischen Werk Kunshan. Den Auftragswert bezifferte der Bahntechnikkonzern auf rund 60 Millionen Euro.

    Nvidia & Co: USA dominieren Börsen - Deutschland fällt ab

    FRANKFURT - Die USA dominieren mit dem KI-Boom die Riege der wertvollsten Börsenkonzerne der Welt - und Deutschland fällt zurück. Nur Siemens schafft es nach einer Studie der Beratungsgesellschaft EY in die Liste der Top 100 der teuersten Börsenunternehmen. Der Münchner Dax-Konzern landet auf Platz 72. Zu Jahresbeginn waren auch SAP und Allianz im Ranking vertreten, sie fielen aber zum Endes des ersten Halbjahres auf Platz 114 und 115.

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    Weitere Meldungen

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    -Trump: Nichts falsch an Millionen-Geschäften meiner Familie -Umsetzung erschwerter Krankschreibungen noch offen
    -Beispiellose Nasa-Mission zur Satellitenrettung gestartet -Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet sich von Microsoft -Hausärzte kritisieren geplante Krankschreibungs-Regel -Es werden noch immer Einweg-Plastikstrohhalme verkauft -Selenskyj drängt auf eigene Produktion für Patriot-Raketen -Straßenverkehr in Deutschland hängt weiter an fossilen Energien -Arbeitsmarkt für IT-Berufe wird enger
    -Starke Mietsteigerungen in deutschen Großstädten
    -Messe in Hannover mit Millionenverlust - Gelände soll verkleinert werden -EU-Debatte zu 'Chatkontrolle' geht in die nächste Runde°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 1.091 auf Tradegate (03. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +8,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 170,76 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 197,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +25,68 %/+54,41 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Rheinmetall im Vorfeld und nach dem Q2/2026-Bericht. Kernpunkte sind die Quiet Period (07.07.–06.08.2026) und der Ad-hoc zur Absage des F126-Programms sowie potenzielle Umsatz-/Ergebnissteigerungen im Q2 gegenüber Q2/2025 (signifikantes Wachstum, Umsatz ca. 3,88 Mrd.). Zudem diskutieren Anleger NATO-Aufträge, CEO-Käufe vor der Berichtslage und mögliche Kursbewegungen.

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