Interne Zweifel bei Meta: Kommt der KI-Durchbruch später als gedacht?

Rückblickend habe sich die Entwicklung in den vergangenen vier Monaten nicht so beschleunigt, wie das Management angenommen habe. Die Hoffnungen, die Meta mit seiner neuen Organisationsstruktur verbunden habe, hätten sich bislang nicht erfüllt. KI-Agenten sind automatisierte Systeme, die Aufgaben eigenständig im Auftrag von Nutzern ausführen können.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat eingeräumt, dass die Entwicklung sogenannter KI-Agenten deutlich langsamer verläuft als vom Konzern erwartet. Das sagte er laut einer Reuters vorliegenden Aufzeichnung bei einer internen Mitarbeiterversammlung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Umbau verlief nicht reibungslos

Zugleich räumte Zuckerberg Fehler beim Konzernumbau ein. Die Restrukturierung sei nicht so "sauber" verlaufen, wie sie hätte verlaufen können. Zudem hätten Führungskräfte den Zeitpunkt der Veränderungen falsch eingeschätzt.

Meta hatte im Mai rund 10 Prozent seiner weltweiten Belegschaft entlassen und etwa 7.000 Beschäftigte in Teams mit KI-Schwerpunkt versetzt. Die Maßnahmen lösten intern Kritik aus und schürten Sorgen um die Stimmung innerhalb des Unternehmens.

Nach Angaben von Zuckerberg versuchten er und andere Führungskräfte inzwischen, einige der organisatorischen Änderungen nachzujustieren, ohne die grundsätzliche Strategie zu ändern.

Milliarden fließen weiter in künstliche Intelligenz

Der Umbau soll vor allem die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur finanzieren und Meta für mögliche Effizienzgewinne durch KI-Anwendungen positionieren.

Als die Planungen Anfang des Jahres begonnen hatten, hätten viele Führungskräfte befürchtet, dass sich das Unternehmen nicht schnell genug an die technologischen Veränderungen anpassen könnte, sagte Zuckerberg. Damals seien die Verantwortlichen "super optimistisch" gewesen, insbesondere mit Blick auf Werkzeuge wie Claude Code des KI-Start-ups Anthropic.

Trotz der aktuellen Verzögerungen bleibt Zuckerberg optimistisch. Er erwartet, dass Meta in den kommenden drei bis sechs Monaten deutlich stärker von seinen Investitionen profitieren wird.

Branchenweit investieren Technologiekonzerne derzeit enorme Summen in künstliche Intelligenz. Meta könnte in diesem Jahr laut Prognosen bis zu 145 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur ausgeben. Die gesamten Ausgaben der großen Technologiekonzerne dürften sich auf mehr als 700 Milliarden US-Dollar belaufen.

Entwarnung nach Untersuchung von Überwachungssoftware

Bei derselben Mitarbeiterversammlung äußerte sich auch Technikchef Andrew Bosworth zu einer Untersuchung rund um eine umstrittene Software zur Erfassung von Mausbewegungen und digitalen Aktivitäten von Mitarbeitern.

Die Prüfung habe ergeben, dass keine Mitarbeiterdaten für das Training von KI-Systemen verwendet worden seien. Meta hatte das Programm im vergangenen Monat vorübergehend gestoppt, nachdem sensible Daten offengelegt worden waren.

Sollte die Software nach Abschluss der Untersuchung wieder eingesetzt werden, werde dies freiwillig geschehen. "Für Menschen, denen das nichts ausmacht, ist das großartig – sie können zu einer so großartigen Umfrage über das menschliche Verhalten beitragen. Für Menschen, denen das nicht nichts ausmacht, ist das kein Problem", sagte Bosworth laut Reuters. Beschäftigte könnten dann selbst entscheiden, ob sie teilnehmen möchten.

Als Meta die Software im April auf Computern von Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten installiert hatte, bestand nach Angaben des Unternehmens zunächst keine Möglichkeit zum Widerspruch.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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