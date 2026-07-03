Fast 50 Prozent mehr neue E-Autos zugelassen im ersten Halbjahr

BERLIN (dpa-AFX) - Wohl vor allem dank der Elektroprämie des Bundes ist der Absatz an reinen Elektroautos (BEV) im ersten Halbjahr deutlich gestiegen. Mehr als 368.000 Fahrzeuge mit dieser Antriebsart kamen in den ersten sechs Monaten neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Das waren demnach 48 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ihr Anteil an allen Neuzulassungen lag allein im Juni bei 28,4 Prozent - zehn Prozentpunkte mehr als noch im Juni des Vorjahres.

Allerdings war der BEV-Absatz im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen, die Wachstumsraten beziehen sich also auf ein besonders niedriges Niveau. Verkehrsexperte Constantin Gall von der Beratungsgesellschaft EY hält den Anstieg zudem nicht für nachhaltig. "Denn es ist vor allem die Elektroprämie, die zu zusätzlichen Neuwagenkäufen führt und den Markt anschiebt", teilte er mit. "Angesichts knapper öffentlicher Kassen ist eine Verlängerung der Prämie unwahrscheinlich." Ohne staatliche Unterstützung werde der Markt jedoch einbrechen, betonte er.