Goldpreis legt erneut zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Freitag erneut zugelegt. Das Edelmetall stieg auf 4.169,83 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Das waren 51 Dollar oder 1,24 Prozent mehr als am Vortag. Am Dienstag hatte der Preis noch unter 4.000 gelegen.

Aufwind hat der Goldpreis durch den am Donnerstag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht erhalten. Dieser war schwächer als erwartet ausgefallen. So wurden die Erwartungen für eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank gedämpft. Zudem hat der gesunkene Dollarkurs den Goldpreis gestützt. Schließlich wird Gold in Dollar gehandelt.