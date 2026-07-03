🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldpreis legt erneut zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis steigt auf 4.169,83 Dollar je Feinunze
    • Dienstag noch unter 4.000 Dollar, Q2 Verlust 14 Prozent
    • Schwacher US-Arbeitsmarkt stützte deutlich Goldkurs
    Goldpreis legt erneut zu
    Foto: rhj2017 - 123rf

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Freitag erneut zugelegt. Das Edelmetall stieg auf 4.169,83 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Das waren 51 Dollar oder 1,24 Prozent mehr als am Vortag. Am Dienstag hatte der Preis noch unter 4.000 gelegen.

    Aufwind hat der Goldpreis durch den am Donnerstag veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht erhalten. Dieser war schwächer als erwartet ausgefallen. So wurden die Erwartungen für eine Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank gedämpft. Zudem hat der gesunkene Dollarkurs den Goldpreis gestützt. Schließlich wird Gold in Dollar gehandelt.

    Commerzbank-Experte Carsten Fritsch hält die Preisreaktionen beim Gold jedoch für "überzogen", da der Markt weiterhin mit einer Zinserhöhung in den USA rechne. Allerdings sei der Preisrückgang zuvor auch deutlich stärker gewesen als es allein mit der Veränderung der Zinserwartungen hätte erklärt werden können. "Der Preisanstieg ist somit auch eine Gegenbewegung auf den zuvor überzogenen Preisrückgang", schreibt Fritsch. Im zweiten Quartal habe der Goldpreis um 14 Prozent nachgegeben, was dem stärksten Quartalsverlust seit 13 Jahren entspreche.

    "Es zeigte sich auch, dass Preisrückgänge unter 4.000 US-Dollar nur von kurzer Dauer sind, was für eine Bodenbildung spricht", schreibt Fritsch. "Solange die Zinserhöhungserwartungen nicht mehr nennenswert zunehmen, dürfte Gold nicht weiter fallen."/jsl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis legt erneut zu Der Goldpreis hat am Freitag erneut zugelegt. Das Edelmetall stieg auf 4.169,83 Dollar je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Das waren 51 Dollar oder 1,24 Prozent mehr als am Vortag. Am Dienstag hatte der Preis noch unter 4.000 gelegen. Aufwind hat der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     