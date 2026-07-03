Wohl keine Erhöhung, aber
Fed: Zinsen bleiben wohl erst mal so, wie sie sind: Hoch
Die US-Notenbank Federal Reserve wird offenbar den Leitzins nicht so schnell erhöhen, wie erwartet, denn der letzte US-Arbeitsmarktbericht war schwach.
- Fed erwartet Zinspause nach schwachem Arbeitsmarkt
- Nur 57.000 Stellen im Juni, Erwerbsquote 61,5
- Dollar bleibt stark trotz gedämpfter Fed Erwartungen
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Analysten gehen davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinssätze in naher Zukunft nicht anheben wird, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten schwächer als erwartet ausgefallen sind. Niedrigere Ölpreise und eine Entspannung der Lage im Nahen Osten tragen dazu bei, die Inflationssorgen im Zaum zu halten.
Laut am Donnerstag vom Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten hat sich die Schaffung von Arbeitsplätzen in der US-Wirtschaft im Vorfeld des Sommers deutlich abgekühlt .
Das Beschäftigungswachstum in den USA hat sich im Juni deutlich abgeschwächt. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Juni lediglich um 57.000, was deutlich unter den Erwartungen von 110.000 lag. Die Erwerbsbeteiligungsquote sank auf 61,5 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit über fünf Jahren.
Dies hat Anleger veranlasst, ihre Erwartungen an eine kurzfristige Zinserhöhung durch die Federal Reserve zurückzuschrauben. Laut CME FedWatch preisen die Märkte nun eine Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent für eine Erhöhung des Leitzinses bei der September-Sitzung ein, gegenüber 64 Prozent in der vorangegangenen Sitzung.
"Im Großen und Ganzen ist die Geldpolitik eher taubenhaft und trägt dazu bei, die Sorgen über eine Überhitzung des Arbeitsmarktes und die Notwendigkeit einer aggressiveren geldpolitischen Straffung zu lindern", sagte Sim Moh Siong, Devisenstratege bei OCBC gegenüber CNBC.
Die Gesamtaussichten für den Dollar bleiben jedoch positiv, insbesondere gegenüber niedrigverzinslichen Währungen, solange die Erwartungen einer Straffung der Geldpolitik durch die Fed bestehen bleiben, meint er.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion