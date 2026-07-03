Klopp arbeitet trotz DFB-Gesprächen weiter für MagentaTV
- Klopp bleibt bis zum WM-Ende Experte bei MagentaTV
- DFB sucht Gespräche, Klopp zeigte Bereitschaft
- Klopp ist bis 2029 Head of Global Soccer bei Red Bull
BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der beginnenden Gespräche mit dem DFB wird Bundestrainer-Favorit Jürgen Klopp bis zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV arbeiten. Der 59-Jährige soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die zuvor geplanten WM-Einsätze für den kostenpflichtigen TV-Sender der Deutschen Telekom absolvieren.
Den nächsten Einsatz hat der Top-Anwärter auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer am Sonntag bei der Achtelfinal-Partie Brasilien gegen Norwegen im Stadion von East Rutherford. Bei dem ab 22 Uhr live nur bei MagentaTV zu sehenden Spiel ist der frühere Bundesliga-Coach zusammen mit Tabea Kemme und Moderator Johannes B. Kerner im Stadion.
Der DFB hatte zuvor bekanntgegeben, dass er hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. Klopp habe "bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", teilte der Verband mit.
Der 59-Jährige ist beim Turnier in Nordamerika als Experte für MagentaTV im Einsatz und sorgt mit einigen Sprüchen für Schlagzeilen. Hauptberuflich ist Klopp vertraglich noch bis Sommer 2029 als Head of Global Soccer beim Getränke-Konzern Red Bull gebunden./mrs/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25,15 auf Tradegate (03. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 123,22 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +43,37 %/+67,26 % bedeutet.
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Helf mir kurz auf die Sprüne, TMUS gewinnt warum soviele Kunden? Ja ohne Frag Geld ist für Spacex und Musk kein Problem des Betrages, aber die Kunden strömen nicht nur wegen dem Netz zu TMUS, sondern wegen dem geldwerten Vorteil. TMUS-Kunden zahlen wieviel in Amerika, 40-50$ monatlich, dabei sind Netflix und Co. für 28$ enthalten, dass bietet in dem Ausmass auch kein Musk, das wird oft übersehen. Aber TMUS kann nur übernommen werden, wenn Telekom zustimmt oder Behörden so entscheiden. Das Cashmonster TMUS ist nur von wenigen so durchschaut, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber TMUS treibt über ihre Verträge das Geld für Netflix und Co. mit ihren Mobilverträgen direkt ein - deswegen die riesigen Rabatte. TMUS wird mittlerweile auch in USA zur kritischen Infrakstruktur gezählt, deswegen denke ich TMUS wird seinen Weg weitergehen. Börse handelt Zukunft, das ist Höttges Problem, nichts ins schlechter als Ungewissheit - Im Gegenteil, für die Telekom kann zur Zeit nix besseres passieren, als fallende TMUS-Kurs, somit erreichen sie die 80%Schwelle durch das Aktionrückkufprogramm von TMUS nicht erst 2028 sondern vielleicht schon 2027 🤔. Es gilt zu bedenken, TMUS verdient viel Cash, Spacex und Musk verkäuft nur Visionen.
Was für ein Quatschkram. Das jetzige Mobilnetz ist ein weltweiter Standard. Ich kann in jedem Land auf der Welt mit jedem Smartphone mich ins lokale Mobilnetz einloggen und dort telefonieren und surfen. Weder die Smartphonehersteller, die Netzbetreiber, noch die Nutzer haben eine Interesse daran, dass es wieder properitäre Netze gibt. Niemand. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, das europäische Handys in USA nicht funktioniert haben. Da will sicherlich keiner wieder hin. Das größte Problem sind nämlich die Regulierungen von Ländern in den denen keine 100%ige Demokratie herrscht. Länder wie China, Indien, Iran sind daran interessiert, die Zugriffe auf Apps und Internetseiten zu regulieren. Wenn China die Nutzung von Starlink verbietet, wird kaum ein Chinese und kein ausländischer Tourist oder Geschäftsmann diesen Dienst nutzen. Dann brauche ich wieder, wenn ich auf Dienstreise in China bin, zwei Handys.
Man kann ja auch bei uns Starlink schon als Festnetz-Alternative installieren. Ich kennen niemanden, der das privat nutzt. Es ist ja auch nicht günstiger.
Mal davon abgesehen, dass Elon eh nichts zu Ende entwickelt. FSD, Optimus, Tunnel in Las Vegas. Alles ganz nett, aber irgendwann halt in der Entwicklung stehen geblieben. FSD ist doch ein Witz, wenn man die Waymo-Taxis sieht.
Ich denke auch, dass niemand ein Interesse daran hat, das weltweite Handynetz in die Hände eines Narzisten und leicht beleidigten Menschen mit Hang zu rechten Verschwörungstheorien und Anhänger eines faschistischen Wirtschaftsliberalismus legen wird. So dumm kann eigentlich keine Regierung außerhalb der USA sein.
Last but not least, braucht Elon die Mrd. von Starlink um seine Mars-Mission zu finanzieren. Telekom US und AT&T würden mal eben schlappe 250 Mrd. USD mindestens kosten.
Es ist absoluter Bullshit und jeder weiß auch, dass das absoluter Bullshit ist. Es ist das gleiche wie bei adidas, SAP, VW und vielen anderen Aktien, die aufgrund solchen Bullshits abstürzen. Es werden aus Gerüchten und maximal Halbwahrheiten irgendeine nette Geschichte gesponnen, auf die dann irgendwelche Lemminge aufspringen. Da muss man cool bleiben, warten bis sich der Kurs ausgek* hat und dann auf den rebound setzen. Nur so ist offensichtlich heute noch Geld an de Börse zu verdienen. Eine fundamentale Analyse funktioniert aufgrund von an der Börse gehandelten KGVs in der Spanne von 3 bis 300 offensichtlich nicht mehr.
Ab 20 EUR gibt's hier sagenhafte 5% Dividendenrendite.
Es ist ein Unterschied 70 Millionen Mobilfunkkunden zum wechseln zu bringen -oder Leute die eh alle Paar Jahre ein Auto kaufen -ein Tesla zu verkaufen (neben den technischen Problemen)--Amis in L.a. haben gute Netzabdeckung --die in Alaska oder Simbabwe kann Musk gern nehmen..