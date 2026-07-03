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    Klopp arbeitet trotz DFB-Gesprächen weiter für MagentaTV

    Für Sie zusammengefasst
    • Klopp bleibt bis zum WM-Ende Experte bei MagentaTV
    • DFB sucht Gespräche, Klopp zeigte Bereitschaft
    • Klopp ist bis 2029 Head of Global Soccer bei Red Bull
    Klopp arbeitet trotz DFB-Gesprächen weiter für MagentaTV
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der beginnenden Gespräche mit dem DFB wird Bundestrainer-Favorit Jürgen Klopp bis zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft für MagentaTV arbeiten. Der 59-Jährige soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die zuvor geplanten WM-Einsätze für den kostenpflichtigen TV-Sender der Deutschen Telekom absolvieren.

    Den nächsten Einsatz hat der Top-Anwärter auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann als Bundestrainer am Sonntag bei der Achtelfinal-Partie Brasilien gegen Norwegen im Stadion von East Rutherford. Bei dem ab 22 Uhr live nur bei MagentaTV zu sehenden Spiel ist der frühere Bundesliga-Coach zusammen mit Tabea Kemme und Moderator Johannes B. Kerner im Stadion.

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    Der DFB hatte zuvor bekanntgegeben, dass er hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. Klopp habe "bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", teilte der Verband mit.

    Der 59-Jährige ist beim Turnier in Nordamerika als Experte für MagentaTV im Einsatz und sorgt mit einigen Sprüchen für Schlagzeilen. Hauptberuflich ist Klopp vertraglich noch bis Sommer 2029 als Head of Global Soccer beim Getränke-Konzern Red Bull gebunden./mrs/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25,15 auf Tradegate (03. Juli 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 123,22 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +43,37 %/+67,26 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten der Deutschen Telekom. Diskutiert werden, ob der jüngste Anstieg ein dead‑cat‑bounce oder nachhaltige Erholung ist; der Wert und strategische Bedeutung des TMUS‑Anteils (~53,8%); die Tradingrange 24–33 € und Zielmarken 35–37 €; Aktienrückkäufe (bis ~2 Mrd.), Dividende (~4–5%) und die Wirkung staatlicher Beteiligung auf Fondsnachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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