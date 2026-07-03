Trotz Kursdebakel: Weshalb Experten bei Oracle jetzt großes Potenzial sehen

Oracle verlor zuletzt neun Handelstage in Folge und büßte in diesem Zeitraum rund 24 Prozent an Wert ein. Damit erlebt die Aktie ihre längste Negativserie seit Dezember 2021. Am Donnerstag schloss die Aktie erneut im Minus und verlor 1,56 Prozent.

Die Aktie des Softwarekonzerns Oracle steckt in einer schweren Krise. Während sich viele Technologiewerte zuletzt erholten, setzte das Papier seinen Abwärtstrend fort. Dennoch zeigen sich Analysten so optimistisch wie selten zuvor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wall Street bleibt außergewöhnlich optimistisch

Trotz des Kursverfalls hält die Mehrheit der Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest. Nach Daten von FactSet empfehlen 84 Prozent der Analysten die Aktie zum Kauf. Ein höherer Anteil an Kaufempfehlungen wurde in den vergangenen 20 Jahren nur kurzzeitig im Mai 2011 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 254,84 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 82 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlusskurs.

Zu den größten Optimisten zählt Siti Panigrahi von Mizuho. Der Analyst sieht die Aktie bei 320 US-Dollar und zählt Oracle zu seinen bevorzugten Werten. In einer aktuellen Einschätzung schrieb er: "Mit seinem durchgängigen KI-Stack, der Datenbanken, Infrastruktur und Anwendungen umfasst, ist Oracle ein wichtiger langfristiger Nutznießer der KI-Einführung."

Hohe Investitionen sorgen für Unsicherheit

Gleichzeitig verweist Panigrahi auf Risiken. Der Konzern dürfte seiner Ansicht nach externe Finanzierungen benötigen, um die hohen Investitionen zu stemmen. Als zentrale Gefahr nennt er "finanzielle Herausforderungen".

Vor allem die steigenden Investitionsausgaben und der Schuldenberg gelten als wichtige Gründe für die schwache Kursentwicklung. Anleger fragen sich, wie Oracle den Ausbau seiner Infrastruktur für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz finanzieren wird.

Hoffnung auf höhere Gewinne

Rückenwind kommt dagegen von den Analysten von KeyBanc. Sie erhöhten zuletzt ihre Prognosen für das Unternehmen. Die Experten erklärten, sie seien "zunehmend davon überzeugt", dass das Wachstum der operativen Kosten begrenzt bleiben werde.

Genau darin sehen sie den entscheidenden Hebel für weitere Kurssteigerungen. "Hier liegt das Potenzial für künftige Kursgewinne", so die Analysten. Entsprechend bekräftigten sie ihre positive Einstufung und hoben ihr Kursziel auf 300 US-Dollar an.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 125,4EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 132,87 $ , was einem Rückgang von -5,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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