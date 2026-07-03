Börsenstart USA - 03.07. - US Tech 100 stark +1,23 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.800,29 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,74 %, Caterpillar +1,72 %, JPMorgan Chase +1,22 %, NVIDIA +1,08 %, Verizon Communications +0,69 %

Flop-Werte: Salesforce -1,12 %, Coca-Cola -0,93 %, Amgen -0,91 %, Microsoft -0,87 %, 3M -0,87 %

Der US Tech 100 steht bei 29.690,69 PKT und gewinnt bisher +1,23 %.

Top-Werte: KLA Corporation +6,00 %, Teradyne +5,99 %, Lam Research +5,79 %, ASML Holding NV NY +5,49 %, Western Digital +5,23 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -1,51 %, Honeywell International -1,48 %, Intuit -1,33 %, Palantir -1,09 %, Workday (A) -1,06 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 7.500,61 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Coherent +6,27 %, KLA Corporation +6,00 %, Teradyne +5,99 %, Lam Research +5,79 %, Western Digital +5,23 %

Flop-Werte: Philip Morris International -1,92 %, Church & Dwight -1,67 %, EPAM Systems -1,66 %, Accenture Registered (A) -1,62 %, Occidental Petroleum -1,43 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

