Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.07. - US Tech 100 stark +1,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.800,29 PKT und fällt um -0,10 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,74 %, Caterpillar +1,72 %, JPMorgan Chase +1,22 %, NVIDIA +1,08 %, Verizon Communications +0,69 %
Flop-Werte: Salesforce -1,12 %, Coca-Cola -0,93 %, Amgen -0,91 %, Microsoft -0,87 %, 3M -0,87 %
Der US Tech 100 steht bei 29.690,69 PKT und gewinnt bisher +1,23 %.
Top-Werte: KLA Corporation +6,00 %, Teradyne +5,99 %, Lam Research +5,79 %, ASML Holding NV NY +5,49 %, Western Digital +5,23 %
Flop-Werte: Thomson Reuters -1,51 %, Honeywell International -1,48 %, Intuit -1,33 %, Palantir -1,09 %, Workday (A) -1,06 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:54) bei 7.500,61 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Coherent +6,27 %, KLA Corporation +6,00 %, Teradyne +5,99 %, Lam Research +5,79 %, Western Digital +5,23 %
Flop-Werte: Philip Morris International -1,92 %, Church & Dwight -1,67 %, EPAM Systems -1,66 %, Accenture Registered (A) -1,62 %, Occidental Petroleum -1,43 %
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