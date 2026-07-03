DAX, Genesis Minerals & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Tadamichi - 600627097
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Sivers Semiconductors
|💬
|📰
|🥈
|SK hynix
|💬
|📰
|🥉
|AIXTRON
|💬
|📰
|Lang & Schwarz
|💬
|📰
|Atlantico Energy Metals
|📰
|Quantum X Labs
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|237
|💬
|📰
|🥈
|Lang & Schwarz
|182
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|76
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|72
|💬
|📰
|The Platform Group
|54
|💬
|📰
|Rheinmetall
|37
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Genesis Minerals
|+17,98 %
|💬
|📰
|🥈
|KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
|+16,81 %
|💬
|📰
|🥉
|Butterfly Network Registered (A)
|+16,00 %
|📰
|🟥
|BRAIN Biotech
|-5,05 %
|💬
|📰
|🟥
|Hua Hong Semiconductor
|-6,41 %
|📰
|🟥
|Lang & Schwarz
|-6,51 %
|💬
|📰
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Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -25,53 %
Wochenperformance: -25,53 %
Platz 1
SK hynix
Wochenperformance: -12,30 %
Wochenperformance: -12,30 %
Platz 2
AIXTRON
Wochenperformance: -12,24 %
Wochenperformance: -12,24 %
Platz 3
Platz 4
Atlantico Energy Metals
Wochenperformance: +21,74 %
Wochenperformance: +21,74 %
Platz 5
Quantum X Labs
Wochenperformance: -13,35 %
Wochenperformance: -13,35 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +4,16 %
Wochenperformance: +4,16 %
Platz 7
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -1,85 %
Wochenperformance: -1,85 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +4,07 %
Wochenperformance: +4,07 %
Platz 10
The Platform Group
Wochenperformance: -33,92 %
Wochenperformance: -33,92 %
Platz 11
Rheinmetall
Wochenperformance: +18,74 %
Wochenperformance: +18,74 %
Platz 12
Genesis Minerals
Wochenperformance: +19,89 %
Wochenperformance: +19,89 %
Platz 13
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION
Wochenperformance: +23,15 %
Wochenperformance: +23,15 %
Platz 14
Butterfly Network Registered (A)
Wochenperformance: -4,91 %
Wochenperformance: -4,91 %
Platz 15
BRAIN Biotech
Wochenperformance: +0,35 %
Wochenperformance: +0,35 %
Platz 16
Hua Hong Semiconductor
Wochenperformance: -8,30 %
Wochenperformance: -8,30 %
Platz 17
Platz 18
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