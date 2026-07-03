190 Millionen Euro in Recyclinganlage investiert

Aurubis ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt./lux/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 180,2 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 209,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+16,37 % bedeutet.