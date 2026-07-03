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    Aurubis

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    190 Millionen Euro in Recyclinganlage investiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Aurubis eröffnet in Hamburg eine Recyclinganlage
    • 190 Millionen Euro Investition für Recyclinganlage
    • Kapazität über 30.000 Tonnen Recyclingmaterial
    Aurubis - 190 Millionen Euro in Recyclinganlage investiert
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferproduzent Aurubis hat in Hamburg eine Recyclinganlage in Betrieb genommen, in die das Unternehmen nach eigenen Angaben 190 Millionen Euro investiert hat. Das teilte Aurubis mit. Die Besonderheit der Anlage ist demnach, dass sie gleichzeitig Kupfer, Blei und Schwefel verarbeiten kann. Es handle sich um eine weltweit einmalige Anlage.

    Die Anlage soll künftig im Jahr mehr als 30.000 Tonnen Recyclingmaterial verarbeiten. "Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Kupfer wächst weltweit stark", sagte Aurubis-Vorstandsmitglied Tim Kurth. Es brauche daher besseren Zugang zu Recyclingmaterialien.

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    Aurubis ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt./lux/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 180,2 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 209,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+16,37 % bedeutet.





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    Aurubis 190 Millionen Euro in Recyclinganlage investiert Der Kupferproduzent Aurubis hat in Hamburg eine Recyclinganlage in Betrieb genommen, in die das Unternehmen nach eigenen Angaben 190 Millionen Euro investiert hat. Das teilte Aurubis mit. Die Besonderheit der Anlage ist demnach, dass sie …
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