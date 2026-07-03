Aurubis
190 Millionen Euro in Recyclinganlage investiert
- Aurubis eröffnet in Hamburg eine Recyclinganlage
- 190 Millionen Euro Investition für Recyclinganlage
- Kapazität über 30.000 Tonnen Recyclingmaterial
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferproduzent Aurubis hat in Hamburg eine Recyclinganlage in Betrieb genommen, in die das Unternehmen nach eigenen Angaben 190 Millionen Euro investiert hat. Das teilte Aurubis mit. Die Besonderheit der Anlage ist demnach, dass sie gleichzeitig Kupfer, Blei und Schwefel verarbeiten kann. Es handle sich um eine weltweit einmalige Anlage.
Die Anlage soll künftig im Jahr mehr als 30.000 Tonnen Recyclingmaterial verarbeiten. "Die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen wie Kupfer wächst weltweit stark", sagte Aurubis-Vorstandsmitglied Tim Kurth. Es brauche daher besseren Zugang zu Recyclingmaterialien.
Aurubis ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt./lux/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 180,2 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 209,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+16,37 % bedeutet.
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AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar
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