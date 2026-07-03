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    Woidke

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    Strompreiszone mit polnischen Regionen prüfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Brandenburg prüft Strompreiszone mit Polen
    • IHK empfiehlt Stromzone Schleswig und Westdänemark
    • Debatte um einheitlichen Strompreis und Netzprobleme
    Woidke - Strompreiszone mit polnischen Regionen prüfen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg lotet nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke die Möglichkeit einer gemeinsamen Strompreiszone mit Regionen im Nachbarland Polen aus. "Schleswig-Holstein, Hamburg, Teile von Niedersachsen prüfen, ob eine engere Zusammenarbeit grenzüberschreitend in Europa, in dem Fall mit Dänemark, möglich ist", sagte Woidke nach einem Treffen mit dem Marschall der Woiwodschaft Niederschlesien, Pawe? Jaros?aw Gancarz. "Wir sind dabei, auch dieses zu prüfen mit polnischen Regionen." Das sei aber ganz in den Anfängen.

    Der Regierungschef kann sich vorstellen, dass das Modell einen Effekt für die Verbraucher hat. "Das hätte dann natürlich auch Auswirkungen auf die Strompreise, nämlich auf niedrigere Strompreise auch in Brandenburg", sagte er. Es sei nötig, im europäischen Rahmen die Energiesicherheit und die Nutzung erneuerbarer Energien mehr in den Fokus zu nehmen.

    IHK für Stromzone von Nordländern mit Westdänemark

    Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein schlägt eine gemeinsame Stromzone für Schleswig-Holstein und Hamburg mit Westdänemark vor. Das Modell bietet nach Ansicht der IHK günstige Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Produktion und Vermarktung regional erzeugten Stroms, der stärker vor Ort genutzt würde. Eine stärkere regionale Nutzung der Energie fordert auch Woidke, damit Strom günstiger wird.

    Nach Angaben der IHK könnten durch eine gemeinsame Energiezone die Kosten durch effizientere Energienutzung in ganz Deutschland gesenkt und Platz für weitere Öko-Energien geschaffen werden. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich offen dafür gezeigt.

    Debatte über Strompreiszone

    Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag aber keine Änderung zur sogenannten Stromgebotszone geplant. Der Strompreis in Deutschland ist einheitlich, Erzeugung und Verbrauch unterscheiden sich aber. Wenn im Norden mehr Windstrom produziert als benötigt wird oder durch das Stromnetz in den Süden abtransportiert werden kann, müssen Windräder zeitweise abgeschaltet werden, was zu Kosten führt.

    Im vergangenen Jahr gab es eine Forderung norddeutscher Bundesländer nach einer Neuregelung des Stromsystems für niedrigere Preise in ihren Regionen, was Widerstand in Bayern und Baden-Württemberg auslöste./vr/DP/stw







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    Woidke Strompreiszone mit polnischen Regionen prüfen Brandenburg lotet nach Angaben von Ministerpräsident Dietmar Woidke die Möglichkeit einer gemeinsamen Strompreiszone mit Regionen im Nachbarland Polen aus. "Schleswig-Holstein, Hamburg, Teile von Niedersachsen prüfen, ob eine engere Zusammenarbeit …
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