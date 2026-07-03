Siemens Energy Aktie legt zu - 03.07.2026

Die Siemens Energy Aktie konnte bisher um +1,88 % auf 167,60€ zulegen. Das sind +3,10 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 167,60€, mit einem Plus von +1,88 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Siemens Energy Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +39,47 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat +5,83 % 3 Monate +12,26 % 1 Jahr +81,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 03.07.2026, 16:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Siemens Energy. RBC und Bank of America erhöhen Ziel bzw. Outperform-Empfehlung auf ca. 260 EUR, was die Aktie unterstützen könnte. Zentral bleibt der Turnaround von Gamesa: Aufträge verschieben sich ins Geschäftsjahr 2027, das Gesamtjahr soll Break-even erreichen, Cashflow im Wind bleibt bis 2028 negativ. Spin-off-Optionen bleiben umstritten; Anleger hoffen auf neue Details im August.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 134,14 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende …

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende …

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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