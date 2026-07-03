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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie legt zu - 03.07.2026

    Am 03.07.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um +1,88 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie legt zu - 03.07.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026

    Die Tesla Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,88 % auf 350,20. Damit gewinnt die Aktie +6,45  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 350,20, mit einem Plus von +1,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Tesla Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine negative Entwicklung von -11,05 % erlebt.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,58 %
    1 Monat -4,17 %
    3 Monate +14,12 %
    1 Jahr +28,34 %
    Stand: 03.07.2026, 16:24 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Tesla-Bewertung und Kursentwicklung: hohe KGV-Werte, Market-Cap pro Auto und Skepsis am nachhaltigen Wachstum trotz Lieferzahlen (China Q2: 254.551). Debatten drehen sich um Überbewertung, Sell-on-good-news-Effekte, SpaceX/Musk-Boni und Teilverkäufe.

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    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil. € wert.

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +1,92 %
    +6,58 %
    -4,17 %
    +14,12 %
    +28,34 %
    +38,40 %
    +81,31 %
    +79,04 %
    +33.362,27 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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