Tesla Aktie legt zu - 03.07.2026

Die Tesla Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +1,88 % auf 350,20€. Damit gewinnt die Aktie +6,45 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tesla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 350,20€, mit einem Plus von +1,88 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Tesla Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,17 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine negative Entwicklung von -11,05 % erlebt.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,58 % 1 Monat -4,17 % 3 Monate +14,12 % 1 Jahr +28,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 03.07.2026, 16:24 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Tesla-Bewertung und Kursentwicklung: hohe KGV-Werte, Market-Cap pro Auto und Skepsis am nachhaltigen Wachstum trotz Lieferzahlen (China Q2: 254.551). Debatten drehen sich um Überbewertung, Sell-on-good-news-Effekte, SpaceX/Musk-Boni und Teilverkäufe.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,82 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +2,13 %. NIO legt um +1,31 % zu

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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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