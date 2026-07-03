Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt. Positive Signale: HSBC erhöht Kursziel auf 108 EUR, BERENBERG auf 100 EUR (Beide Buy); stärkere Fundamentaldaten: ams OSRAM Sensorportfolio-Übernahme, Dresden-Mega-Fabrik eröffnet, KI-Rechenzentren-Expansion; Gartner sieht Infineon als das Unternehmen zu schlagen im AI-Segment. Technisch: Doppeltop/Top-Bildung; 14-Tage-Entwicklung volatil; US-Chips üben Druck.