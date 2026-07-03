Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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E.ON
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 1
Performance 1M: +7,09 %
Performance 1M: +7,09 %
Siemens
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 2
Performance 1M: +2,46 %
Performance 1M: +2,46 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 3
Performance 1M: -13,94 %
Performance 1M: -13,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt. Positive Signale: HSBC erhöht Kursziel auf 108 EUR, BERENBERG auf 100 EUR (Beide Buy); stärkere Fundamentaldaten: ams OSRAM Sensorportfolio-Übernahme, Dresden-Mega-Fabrik eröffnet, KI-Rechenzentren-Expansion; Gartner sieht Infineon als das Unternehmen zu schlagen im AI-Segment. Technisch: Doppeltop/Top-Bildung; 14-Tage-Entwicklung volatil; US-Chips üben Druck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Hochtief
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: +1,38 %
Performance 1M: +1,38 %
Scout24
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 5
Performance 1M: -1,87 %
Performance 1M: -1,87 %
Continental
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 6
Performance 1M: +6,52 %
Performance 1M: +6,52 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 7
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW-Vz: Gemischtes, überwiegend vorsichtiges Anleger-Sentiment. Positive Impulse durch geplanten radikalen Umbau, neues Bonussystem und Führungsstruktur-Änderungen; potenzielle Substanz-/Werttreiber durch Dividende sowie Traton/Porsche-Beteiligungen. Kritisch: geringe Marktkapitalisierung, strukturelle Herausforderungen und Umbruchrisiko; Kurs spiegelt Fundamente teils nicht wider. Zentraler Termin: Aufsichtsrat am 9. Juli. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
GEA Group
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 8
Performance 1M: +17,76 %
Performance 1M: +17,76 %
SAP
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 9
Performance 1M: -13,50 %
Performance 1M: -13,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SAP überwiegend vorsichtig gemischt. Technisch werden Abwärtstrend, Gap-Situationen und unsichere Chartformationen diskutiert. Fundamentale Debatten drehen sich um KI-Strategie, Kostenreduktion und Cloud-Transformation; einige sehen Potenzial in KI, andere warnen vor Umsetzungskosten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 10
Performance 1M: +4,65 %
Performance 1M: +4,65 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 11
Performance 1M: +4,20 %
Performance 1M: +4,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Siemens Energy zeigt gemischtes bis leicht positives Anleger-Sentiment. Die 14-Tage-Kursentwicklung drehte tendenziell aufwärts. Positive Impulse kommen von Analystenstimmen (RBC, BoA) und dem Turning-Point bei Gamesa sowie erwarteten Margen im 2. Halbjahr. Skepsis bleibt wegen Windsegment-Profitabilität und Optionen/Abspaltung. Forum wallstreetonline namentlich erwähnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 25,24%
|PUT: 74,76%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -49,51 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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