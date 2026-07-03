Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Siltronic. Kurs um 80–90 EUR; Rutsch unter 40 EUR wird als Vergangenheit gesehen. Treiber: Wafer-Nachfrage aus Automotive und KI-Anwendungen; KI-Hype betrifft Siltronic nur begrenzt. Jefferies senkte das Kursziel von 103 auf 100 EUR. Lagerbestände bleiben Thema; Gesamtbild neutral bis leicht positiv.