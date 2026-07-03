Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +11,57 %
Tagesperformance: +11,57 %
Platz 1
Performance 1M: -20,18 %
Performance 1M: -20,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Siltronic. Kurs um 80–90 EUR; Rutsch unter 40 EUR wird als Vergangenheit gesehen. Treiber: Wafer-Nachfrage aus Automotive und KI-Anwendungen; KI-Hype betrifft Siltronic nur begrenzt. Jefferies senkte das Kursziel von 103 auf 100 EUR. Lagerbestände bleiben Thema; Gesamtbild neutral bis leicht positiv.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +9,86 %
Tagesperformance: +9,86 %
Platz 2
Performance 1M: -22,33 %
Performance 1M: -22,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetonline-Forum ist das Aixtron-Sentiment gemischt bis leicht optimistisch. Positive Signale: IPCEI-AST-Förderung (bis 3,8 Mrd), Beteiligung an Mikroelektronik-Projekten und Kursziel-Anhebungen (Metzler: 47 EUR). Fundamentale/technische Diskussionen fokussieren auf Potenziale im Power-Semiconductor- und 2D-Materialbereich sowie Rebound-Spekulationen. Eine klare 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht einheitlich beziffert.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +6,54 %
Tagesperformance: +6,54 %
Platz 3
Performance 1M: -11,99 %
Performance 1M: -11,99 %
PVA TePla
Tagesperformance: +6,21 %
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 4
Performance 1M: -7,71 %
Performance 1M: -7,71 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 5
Performance 1M: +12,20 %
Performance 1M: +12,20 %
Jenoptik
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 6
Performance 1M: -8,82 %
Performance 1M: -8,82 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 7
Performance 1M: -13,94 %
Performance 1M: -13,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt. Positive Signale: HSBC erhöht Kursziel auf 108 EUR, BERENBERG auf 100 EUR (Beide Buy); stärkere Fundamentaldaten: ams OSRAM Sensorportfolio-Übernahme, Dresden-Mega-Fabrik eröffnet, KI-Rechenzentren-Expansion; Gartner sieht Infineon als das Unternehmen zu schlagen im AI-Segment. Technisch: Doppeltop/Top-Bildung; 14-Tage-Entwicklung volatil; US-Chips üben Druck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 8
Performance 1M: -6,00 %
Performance 1M: -6,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes bis leicht bullisches Sentiment. Kernpunkte: HV-Beschluss zu einem größeren Aktienrückkauf außerhalb von Mitarbeiterprogrammen; Stammaktien könnten stärker profitieren, was Spreads beeinflusst. Vorzugsaktien werden als Hemmnis für Kapitalbeschaffung gesehen. Q2-Ausblick und Chip-Preis-Druck bleiben Unsicherheiten. 14-Tage-Performance wird nicht numerisch angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Draegerwerk eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 9
Performance 1M: -4,55 %
Performance 1M: -4,55 %
SAP
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 10
Performance 1M: -13,50 %
Performance 1M: -13,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SAP überwiegend vorsichtig gemischt. Technisch werden Abwärtstrend, Gap-Situationen und unsichere Chartformationen diskutiert. Fundamentale Debatten drehen sich um KI-Strategie, Kostenreduktion und Cloud-Transformation; einige sehen Potenzial in KI, andere warnen vor Umsetzungskosten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte