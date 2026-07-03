Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
ASML Holding
Tagesperformance: +5,74 %
Tagesperformance: +5,74 %
Platz 1
Performance 1M: +6,30 %
Performance 1M: +6,30 %
Siemens
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 2
Performance 1M: +2,46 %
Performance 1M: +2,46 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 3
Performance 1M: -13,94 %
Performance 1M: -13,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Infineon gemischt. Positive Signale: HSBC erhöht Kursziel auf 108 EUR, BERENBERG auf 100 EUR (Beide Buy); stärkere Fundamentaldaten: ams OSRAM Sensorportfolio-Übernahme, Dresden-Mega-Fabrik eröffnet, KI-Rechenzentren-Expansion; Gartner sieht Infineon als das Unternehmen zu schlagen im AI-Segment. Technisch: Doppeltop/Top-Bildung; 14-Tage-Entwicklung volatil; US-Chips üben Druck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
SAP
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: -13,50 %
Performance 1M: -13,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu SAP überwiegend vorsichtig gemischt. Technisch werden Abwärtstrend, Gap-Situationen und unsichere Chartformationen diskutiert. Fundamentale Debatten drehen sich um KI-Strategie, Kostenreduktion und Cloud-Transformation; einige sehen Potenzial in KI, andere warnen vor Umsetzungskosten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -19,12 %
Performance 1M: -19,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW-Vz: Gemischtes, überwiegend vorsichtiges Anleger-Sentiment. Positive Impulse durch geplanten radikalen Umbau, neues Bonussystem und Führungsstruktur-Änderungen; potenzielle Substanz-/Werttreiber durch Dividende sowie Traton/Porsche-Beteiligungen. Kritisch: geringe Marktkapitalisierung, strukturelle Herausforderungen und Umbruchrisiko; Kurs spiegelt Fundamente teils nicht wider. Zentraler Termin: Aufsichtsrat am 9. Juli. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +4,20 %
Performance 1M: +4,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Siemens Energy zeigt gemischtes bis leicht positives Anleger-Sentiment. Die 14-Tage-Kursentwicklung drehte tendenziell aufwärts. Positive Impulse kommen von Analystenstimmen (RBC, BoA) und dem Turning-Point bei Gamesa sowie erwarteten Margen im 2. Halbjahr. Skepsis bleibt wegen Windsegment-Profitabilität und Optionen/Abspaltung. Forum wallstreetonline namentlich erwähnt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
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