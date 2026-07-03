Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 03.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +8,34 %
Tagesperformance: +8,34 %
Platz 1
Performance 1M: +22,94 %
Performance 1M: +22,94 %
PORR
Tagesperformance: +5,79 %
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 2
Performance 1M: +8,55 %
Performance 1M: +8,55 %
Palfinger
Tagesperformance: +4,83 %
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 3
Performance 1M: -8,48 %
Performance 1M: -8,48 %
voestalpine
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 4
Performance 1M: -9,18 %
Performance 1M: -9,18 %
STRABAG
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 5
Performance 1M: -3,90 %
Performance 1M: -3,90 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 6
Performance 1M: -14,32 %
Performance 1M: -14,32 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 7
Performance 1M: -0,10 %
Performance 1M: -0,10 %
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