Continental vor Verkauf von Contitech an Lone Star - Bewertung 4 Milliarden Euro
- Verkauf von Contitech an Lone Star Funds geplant
- Unternehmensbewertung 4 Mrd Euro plus bis zu 250 Mio
- Conti behält Reifengeschäft Verkauf noch ungewiss
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller Continental hat einen voraussichtlichen Käufer für seine Kunststofftechniksparte Contitech gefunden. Der Dax-Konzern steht kurz vor Abschluss eines Vertrags mit dem Finanzinvestor Lone Star Funds, wie er am Freitag in Hannover mitteilte. Vorstand und Aufsichtsrat der Continental hätten dem Abschluss eines Kaufvertrages auf Basis einer Unternehmensbewertung von 4 Milliarden Euro zugestimmt. Hinzu kämen mögliche erfolgsabhängige Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Eine bindende Vereinbarung über den Verkauf wurde den Angaben zufolge noch nicht abgeschlossen.
An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Conti-Aktie legte kurz nach der Mitteilung vom Nachmittag um knapp zwei Prozent zu.
Continental hatte den Verkauf von Contitech schon vor längerem angekündigt. Der Konzern hat bereits seine Autozuliefersparte Aumovio abgespalten. Im Konzern verbleiben soll nur das angestammte Reifengeschäft./stw/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 76,32 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +6,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,22 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -13,27 %/+18,27 % bedeutet.