JPMORGAN stuft Meta auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Doug Anmuth äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer potenziell geänderten Monetarisierungs-Strategie des Social-Media-Konzerns im Cloud-Bereich. Der Experte sieht dies positiv für eine Rendite der KI-Infrastrukturen. Er würde es aber bevorzugen, wenn die Ressourcen für eigene Produkte verwendet würden./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 518,2EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 725

Kursziel alt: 725

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar