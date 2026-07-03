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    U-Boote für Kanada? Klingbeil

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    Argumente auf unserer Seite

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil betont Bedeutung des U-Boot-Deals mit Kanada
    • Serienfertigung bei TKMS in Wismar und Kiel ab Sept
    • Größter konventioneller U-Bootauftrag bei NATO möglich
    U-Boote für Kanada? Klingbeil - Argumente auf unserer Seite
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WISMAR (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die Bedeutung eines möglichen U-Boot-Deals mit Kanada betont. "Die ganze Bundesregierung wirbt dafür, dass es jetzt hier dann auch zu einer Kooperation mit Kanada kommt", sagte der SPD-Politiker in Wismar, wo der Marineschiffbauer TKMS ebenso wie am Stammsitz in Kiel die U-Boote für Kanada bauen würde, falls der erhoffte Auftrag kommt. "Die Argumente, das will ich hier noch mal sagen, sind wirklich auf unserer Seite." Vor Ort sei eine hochwertige Produktion möglich.

    TKMS-Chef Oliver Burkhard sagte: "Wir glauben, dass wir da gute Chancen haben, den Zuschlag zu bekommen." Er verwies etwa auf die Interoperabilität zwischen Nato-Partnern als Argument, also die einfache Zusammenarbeit zwischen der Marine verschiedener Staaten. Für Deutschland und Norwegen baut TKMS früheren Angaben zufolge jeweils sechs U-Boote des neuen Typs 212CD, an dem auch die Kanadier interessiert sind. TKMS zählt zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote.

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    Burkhard unterstrich nochmals die Dimension des möglichen Auftrags aus Kanada. Es wäre "der größte, der jemals in dieser Welt der konventionellen U-Boote vergeben wurde bei einem Nato-Partner". Früheren Angaben zufolge geht es um den Bau von bis zu zwölf U-Booten.

    Serienproduktion ab September

    Die Werft in Wismar gehört seit Mitte 2022 zum Kieler Rüstungsunternehmen TKMS. Zuvor hatten der auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert Schiffbauer MV-Werften und der asiatische Mutterkonzern Genting Insolvenz angemeldet.

    Der Aufbau in Wismar laufe gut, sagte Burkhard. Allein bei der Druckkörpertaktstraße handle es sich um ein Investment von über 100 Millionen Euro. Darunter versteht man eine Fertigungslinie für den Rumpf von U-Booten. Eine solche ist in Kiel bereits in Betrieb. In Wismar sei sie derzeit in der Probearbeit. "Die nächsten drei Monaten werden wir dafür nutzen, um dann die Serienfertigung zu starten."

    Im September solle es in Wismar losgehen, sowohl mit dem Bau des neuen Forschungseisbrechers "Polarstern" als auch mit der U-Boot-Produktion "für ein südostasiatisches Land, das ich nicht nennen darf, aber ein Stadtstaat ist", wie Burkhard sagte. Die Marine von Singapur hat sich von TKMS bereits U-Boote bauen lassen und weitere Boote bestellt.

    Klingbeil sprach von einer sehr guten Perspektive für den Standort in Wismar. Demnach könnte die Zahl der Beschäftigten bis 2029 auf 1.700 anwachsen. Burkhard sagte: "Wir haben uns ja immer orientiert an der Zahl 1.500. Das können auch 1.700 sein, das können auch 1.450 sein. Das hängt am Ende ab von der Auftragslage."/chh/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,75 % und einem Kurs von 11,95 auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +9,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,48 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,74 %/-25,06 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfolgen geplanter Abspaltungen: Nutzer vergleichen mit dem TKMS‑Szenario, diskutieren, dass die Mutter 51% hält und Aktionäre direkt von einer Beteiligung profitieren könnten (Beispiel TK‑Zuteilung). Technisch werden hohe Handelsvolumina in London (1–2,5 Mio) als drückend für den Kurs genannt. Verteidigungsaufträge (F126, mögliche Kanada/Indien‑Deals) werden als fundamentales Kurstreiber‑Potenzial gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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