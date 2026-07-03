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    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Verkaufen'

    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Verkaufen'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Bei dem Stahlhändler gebe es operativ mehr Rückenwind, doch der Kurs bleibe wesentlich von der Worthington-Offerte geprägt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investmentstory verlagere sich weiter von einer zyklischen Standalone-Bewertung hin zu einer Story der Strukturmaßnahmen und der Abfindung verbleibender Aktionäre./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,32EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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